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【兩性關係】24歲港男失業戶口不足5000元　拍拖5年女友：沒有將來想分手

健康 16:14 2022/11/29

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24歲港男失業戶口不足5千，令女友萌生分手念頭。

愛情究竟是否應該計算麵包? 有女網民早前便於網上呻訴與男友拍拖5年，一直有分手念頭，因有感現年24歲的男友多年來均不求上進，不但「工又唔返」，更甚是銀行戶口「5千儲蓄都冇」，令她無法看見二人的將來。她又感慨自己可以接受家境學歷差，但卻難以接受對方甘於現狀。

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女網民近日於「連登討論區」發文指3年前已經想分手，惟一直未有付諸實行，因「一直等，一直原諒，一直再抱希望」。她指自己只是想男友成為更好的人，希望兩個人一齊進步互相影響及鼓勵，但男方卻態度敷衍，斥他「咁多年都無為我地將來努力過，工又唔返」、「24歲5千儲蓄都冇」及「家境學歷差真係唔緊要 最緊要唔好甘於現狀，不求進步」，令她深感二人「已經冇將來，唔會步入教堂」。

她又指近3年來非常辛苦，同對方出街亦不會開心，「望住眼前呢個令我失望上百次嘅人 我完全提唔起笑容」，但儘管如此，她卻苦嘆自己仍說不出分手，「只要講一句就可以結束呢一切，但我講唔出口」。

事主的經歷引起不少網民留言討論，有網民直斥女方只是嫌男方窮，「樓主想搵有錢仔」、「如果佢中咗下期六合彩，你會點？」、「厭棄人窮」；有人則指24歲仍後生，未儲到錢亦是正常「24歲仲好後生姐」、「男人9成未到30都唔會儲錢」；有人則勸當事人分手要狠「唔好係到一臉嫌棄又拖拖拉拉」。

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責任編輯：羅嘉欣

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