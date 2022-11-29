【非禮女傭】涉非禮女傭後要求銷案　食環督察被控兩罪准保釋候訊

▲ 涉非禮女傭後要求銷案，食環督察被控兩罪准保釋候訊。（資料圖片）

39歲食物環境衞生署男高級督察涉於寓所內，撫摸女傭腰部後，再要求對方向警方銷案，被控1項猥褻侵犯及1項作出傾向並意圖妨害司法公正的作為罪。案件今（29日）在東區裁判法院再提堂，辯方申請押後案件，以待被告索取法律意見及文件。裁判官將案押後至2023年1月6日再訊，被告准保釋候訊。

被告陳偉健（39歲），報稱食物環境衞生署高級督察，被控1項猥褻侵犯及1項作出傾向並意圖妨害司法公正的作為罪。

控罪指，被告於2022年6月25日，在鴨脷洲海怡半島某單位內，猥褻侵犯X。被告另被控於同日，在香港意圖妨害司法公正，而作出有妨礙司法公正傾向的作為，即勸說X撤回她向警方的舉報。

辯方今申請押後案件，以待被告索取法律意見及文件。控方不反對案件押後及被告保釋，裁判官將案件押後至2023年1月6日再訊，期間被告續准保釋。

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記者：梁錦麟