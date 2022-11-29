【英國升學】淨移民人口達50萬英擬提高留學門檻　外國學生或要先獲頂尖大學取錄

▲ 英國首相有意提高留學門檻，以減少移民人口。

英國國家統計處早前公布，截至今年6月的一年內，有50.4萬人淨移入英國，創有紀錄以來最高。為了減少移民人口，英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）有意提高留學門檻，有指外國學生或要先獲頂尖大學取錄，才可獲發簽證。

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限制外國學生讀「低質」學位

據英國廣播公司（BBC）報道，首相發言人表示，在官方數據顯示英國淨移民人數攀升至創紀錄的50萬後，辛偉誠正考慮限制外國學生攻讀「低質」學位，以及攜帶家屬，但他們拒絕透露「低質」學位的定義或任何政策決定。有政府移民顧問警告，該計劃一旦落實，將令很多大學面臨財政困境，甚至破產。

BBC引述《泰晤士報》（The Times）報道，有關減少移民人數的計劃，可能包括要求外國學生需獲頂尖大學取錄，並限制學生家屬的簽證。英國内政大臣柏斐文（Suella Braverman）就曾抱怨外國學生利用學生簽證，把家庭成員帶來，又坦率地指「在不適當的機構中開設不合標準的課程」。

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大學或面臨財政困境

不過，據報減少外國學生人數的舉動，可能會受到阻力。英國財政大臣侯俊偉（Jeremy Hunt）日前才稱需要移民來促進經濟增長，並認為如要以不損害經濟的方式來減少移民，就必須有一個長遠的計劃。加上，削減高收費國際學生的人數，或影響大學的資金。

政府移民顧問Professor Brian Bell指出，大部分大學的多數課程都在教授英國學生方面虧損，靠向外國學生收取更多費用來抵銷損失。他擔心向外國學生「落閘」，大學將如何生存，一些名校如劍橋大學、牛津大學會繼續表現良好，但其他地區的大學能否維持下去將成疑。他補充，該計劃可能導致英國學生學費大幅上漲，以彌補外國學生方面的損失。

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責任編輯︰駱秀玲