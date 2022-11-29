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【英年早逝】香港加密貨幣公司市值曾達234億　30歲創辦人睡夢中猝死

醫生診症室 12:42 2022/11/29

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香港加密貨幣公司30歲創辦人庫蘭德猝死，年僅30歲。

市值曾達30億美元（約234億港元）的加密貨幣服務供應商Amber Group共同創辦人庫蘭德（Tiantian Kullander）上周三（23日）猝死，年僅30歲。

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綜合外國媒體報道，總部位於香港的Amber Group已發表聲明，宣布庫蘭德死訊，表示他在睡夢中去世，並為此致以哀悼。

聲明感謝庫蘭德為公司服務，並盛讚他是「很棒的合作夥伴、真正的朋友，在公司發展的每個階段，他都全心全意投入工作」，同時稱公司不會因庫蘭德離世而停擺，會持續經營下去。

Amber Group在聲明中讚賞庫蘭德是受人尊敬的思想領袖，又指對方是行業先驅。而公司將更努力工作，令Amber Group成為行業領袖，實踐庫蘭德的雄心及夢想。

庫蘭德生前曾在高盛（Goldman Sachs ）及摩根史坦利（Morgan Stanley）工作，2017年與同事共同創立了加密貨幣服務供應商Amber Group，2022年年初上市時，市值一度達30億美元。

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猝死前6種徵兆

猝死令人聞風喪膽，但其實可能還是有一點前兆。台灣家庭醫生陳欣湄指出，其實在猝死前身體會有一些警號，當出現以下徵兆，就要特別留神，並往醫院檢查。

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陳欣湄特別提到，其實很多人在猝死前都是「無症狀」，這種猝死是突發性，亦是最恐怖的。她提醒若身體出現異常，即使狀況輕微，也不要輕視，有任何不適應盡早前往醫院求診。

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責任編輯：羅嘉欣

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