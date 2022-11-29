【扁桃腺發炎】5歲童喉嚨痛求醫沒床位被逼回家　終惡化致肺炎器官衰竭亡

▲ 英國一名5歲男童扁桃腺發炎，疑未獲適當治療引發肺炎亡。

小朋友出現不適可大可小，英國一名5歲男童出現喉嚨痛求醫，醫生診斷男童有嚴重的扁桃腺發炎，可是由於沒有病床位，醫生只開了抗生素，家人無奈帶男童回家，第二天男童病情惡化引發肺炎亡，家屬相當悲痛，斥責醫護的決定令男孩送命。

喉嚨痛揭扁桃腺發炎

綜合英國媒體報道，英國5歲男童Yusuf Mahmud Nazir於11月13日求醫，當時他出現喉嚨痛後，父母駕車載Yusaf到羅瑟勒姆醫院（Rotherham General Hospital）看急症，當時他們等了數小時才見到醫生，診斷Yusuf出現扁桃腺發炎，該醫生更表示，Yusuf的例案是他所見過病患之中最嚴重的扁桃腺發炎，可是醫生只開了抗生素而已。最後，Yusuf只能無奈回家。

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Yusuf的叔叔Zaheer Ahmed向英國傳媒指出，Yusuf回家翌日情況惡化，他很痛苦，呼吸困難和無法吞嚥，父母急召救護車，本來想要把兒子送到兒童醫院（ Sheffield Children's Hospital），可是被送至羅瑟勒姆醫院，當時醫生表示沒有床位，也沒有足夠的醫生，即使家人曾乞求讓Yusuf留院接受醫治，可是仍被拒。家人更被醫護告知醫生、床位不足是他們不能控制，要投訴就向上級投訴，上級只派了一位醫生。Yusuf叔叔亦提及當時另有向醫護請求為Yusuf注射抗生素。

Yusuf病情急速惡化，於第二天14日終死於肺炎，當時感染已經擴散到肺部並導致多個器官衰竭，心臟亦出現多次驟停。Rotherham NHS Foundation Trust 展開調查有關死亡個案，Yusuf的叔叔表示如果姪仔能到適當的醫院接受治療，他現在就會活著和大家在一起。

扁桃腺發炎

據本港衞生署資料，上呼吸道感染即是坊間俗稱的「傷風感冒」，泛指鼻腔、鼻竇、咽頭、喉嚨和聲帶的部位受到感染，病徵包括咳嗽、喉嚨痛、流鼻涕、發燒、頭痛及肌肉痛。扁桃腺炎原本在扁桃腺附近的細菌，在身體過度勞累或感冒等抵抗力較弱時，細菌大量繁殖，而產生扁桃腺發炎的情形，也可能是因感冒所引起的，如屬扁桃腺炎上呼吸道感染平均持續1星期。如果上呼吸道感染1、2星期仍未好轉，就要小心病毒/細菌已擴散到其他呼吸器官，包括併發肺炎等。

此外，抗生素只能用作治療細菌感染，不恰當使用抗生素是有害的，不但有機會出現不必要的藥物副作用，亦會同時殺死身體內的正常細菌，增加感染耐藥性細菌的風險，令治療變得困難，甚至不可能。

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責任編輯︰王明芳