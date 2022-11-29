  • 27°C
香港時間 : 20221129日 (週二) 14:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【扁桃腺發炎】5歲童喉嚨痛求醫沒床位被逼回家　終惡化致肺炎器官衰竭亡

兒童健康 13:31 2022/11/29

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

英國一名5歲男童扁桃腺發炎，疑未獲適當治療引發肺炎亡。

小朋友出現不適可大可小，英國一名5歲男童出現喉嚨痛求醫，醫生診斷男童有嚴重的扁桃腺發炎，可是由於沒有病床位，醫生只開了抗生素，家人無奈帶男童回家，第二天男童病情惡化引發肺炎亡，家屬相當悲痛，斥責醫護的決定令男孩送命。

喉嚨痛揭扁桃腺發炎

綜合英國媒體報道，英國5歲男童Yusuf Mahmud Nazir於11月13日求醫，當時他出現喉嚨痛後，父母駕車載Yusaf到羅瑟勒姆醫院（Rotherham General Hospital）看急症，當時他們等了數小時才見到醫生，診斷Yusuf出現扁桃腺發炎，該醫生更表示，Yusuf的例案是他所見過病患之中最嚴重的扁桃腺發炎，可是醫生只開了抗生素而已。最後，Yusuf只能無奈回家。

最新影片︰

Yusuf的叔叔Zaheer Ahmed向英國傳媒指出，Yusuf回家翌日情況惡化，他很痛苦，呼吸困難和無法吞嚥，父母急召救護車，本來想要把兒子送到兒童醫院（ Sheffield Children's Hospital），可是被送至羅瑟勒姆醫院，當時醫生表示沒有床位，也沒有足夠的醫生，即使家人曾乞求讓Yusuf留院接受醫治，可是仍被拒。家人更被醫護告知醫生、床位不足是他們不能控制，要投訴就向上級投訴，上級只派了一位醫生。Yusuf叔叔亦提及當時另有向醫護請求為Yusuf注射抗生素。

Yusuf病情急速惡化，於第二天14日終死於肺炎，當時感染已經擴散到肺部並導致多個器官衰竭，心臟亦出現多次驟停。Rotherham NHS Foundation Trust 展開調查有關死亡個案，Yusuf的叔叔表示如果姪仔能到適當的醫院接受治療，他現在就會活著和大家在一起。

扁桃腺發炎

據本港衞生署資料，上呼吸道感染即是坊間俗稱的「傷風感冒」，泛指鼻腔、鼻竇、咽頭、喉嚨和聲帶的部位受到感染，病徵包括咳嗽、喉嚨痛、流鼻涕、發燒、頭痛及肌肉痛。扁桃腺炎原本在扁桃腺附近的細菌，在身體過度勞累或感冒等抵抗力較弱時，細菌大量繁殖，而產生扁桃腺發炎的情形，也可能是因感冒所引起的，如屬扁桃腺炎上呼吸道感染平均持續1星期。如果上呼吸道感染1、2星期仍未好轉，就要小心病毒/細菌已擴散到其他呼吸器官，包括併發肺炎等。

此外，抗生素只能用作治療細菌感染，不恰當使用抗生素是有害的，不但有機會出現不必要的藥物副作用，亦會同時殺死身體內的正常細菌，增加感染耐藥性細菌的風險，令治療變得困難，甚至不可能。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

【肺炎球菌】細菌化膿腦壓高致「頭頂長角」　4歲女童染肺炎球菌引發腦膜炎亡
13:35 2022/11/17
【肺炎球菌】細菌化膿腦壓高致「頭頂長角」　4歲女童染肺炎球菌引發腦膜炎亡
【病毒肆虐】望天花板自言自語似撞邪　6歲女童感染EB病毒引發腦炎現幻覺
16:57 2022/11/23
【病毒肆虐】望天花板自言自語似撞邪　6歲女童感染EB病毒引發腦炎現幻覺
【醫護辛酸】家長帶發燒兒等急症1小時嫌太耐　醫生遭喝斥慨嘆輕症濫用急診
09:00 2022/11/03
【醫護辛酸】家長帶發燒兒等急症1小時嫌太耐　醫生遭喝斥慨嘆輕症濫用急診

你可能感興趣

【肺炎球菌】細菌化膿腦壓高致「頭頂長角」　4歲女童染肺炎球菌引發腦膜炎亡
13:35 2022/11/17
【肺炎球菌】細菌化膿腦壓高致「頭頂長角」　4歲女童染肺炎球菌引發腦膜炎亡
【病毒肆虐】望天花板自言自語似撞邪　6歲女童感染EB病毒引發腦炎現幻覺
16:57 2022/11/23
【病毒肆虐】望天花板自言自語似撞邪　6歲女童感染EB病毒引發腦炎現幻覺
【醫護辛酸】家長帶發燒兒等急症1小時嫌太耐　醫生遭喝斥慨嘆輕症濫用急診
09:00 2022/11/03
【醫護辛酸】家長帶發燒兒等急症1小時嫌太耐　醫生遭喝斥慨嘆輕症濫用急診
兒童健康 喉嚨痛 肺炎 家庭關係 抗生素 醫生 感冒 傷風

最高瀏覽

【娛圈喜事】陳凱琳鄭嘉穎再做父母　Grace懷第三胎：我們的家庭將更大
13:40 2022/11/28
【娛圈喜事】陳凱琳鄭嘉穎再做父母　Grace懷第三胎：我們的家庭將更大
【病毒危機】潛伏4.8萬年古老病毒出土　仍具傳染力恐掀新一波流行
13:59 2022/11/28
【病毒危機】潛伏4.8萬年古老病毒出土　仍具傳染力恐掀新一波流行
【東張西望】男童疑被阿拉斯加犬咬傷面部　狗主指男孩父母：惡人先告狀
18:46 2022/11/28
【東張西望】男童疑被阿拉斯加犬咬傷面部　狗主指男孩父母：惡人先告狀