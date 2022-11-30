【校長專訪】自小在父母菜檔幫忙學懂堅毅　校長媽媽跑全馬鼓勵兒子抗癌

▲ 兒子留院抗癌，李校長天天往醫院報到，勤力得連病房姑娘也豎起姆指大讚。

有人說父母能給予孩子最好的禮物是陪伴，禮賢會順天幼兒園的李素貞校長，便切切實實地將這份禮物送了給她曾經罹患癌症的兒子。「那段日子真的很不容易，我希望自己的故事可以給同樣在面對人生低谷的人一點力量，告訴大家路雖不易走，但咬牙堅持總會到達。」

李校長並不是成長於無憂無慮的富裕家庭，但一家5口感情融洽，各司其職。「我細細個住公屋，家裏5個人，有哥哥、弟弟。爸爸媽媽是賣菜的，我們小時候的課後活動就是去菜檔幫手賣菜。」小學三年級的她，上學天要和哥哥兩人結伴坐巴士，由藍田到翠屏邨，幫爸爸媽媽的忙。

「我讀下午校，上午就去幫忙，然後在婆婆家裏吃過午飯就上學。」校長笑言覺得當時的自己好犀利。「搭巴士不夠高㩒鐘，就會每次霸好近門口的位置，因為那裏可以企高一級，我伸手勉強可以㩒到，不知不覺訓練了自己的解難能力！」

從小幫父母分擔菜檔工作

從小看着父母在菜檔工作，把他們的勤懇、堅毅看在眼裏。「他們每天都要好早起身，凌晨4點天還未光，便要去菜欄執貨送貨，一直忙至下午三、四點才收工。然後便要趕着回家煮飯、照顧我們。」父母工作忙，校長和相差一年的哥哥自小便懂得照顧自己，後來最小的弟弟出生，大他7年的校長更擔當起小媽媽的角色。

▲ 校長在家中排行第二，與弟弟相差7年，幫忙碌的父母分擔了不少照顧責任。（受訪者提供）

「我們小時候都很懂得處理蔬菜，像是削薯仔皮、刮瓜皮，都是整籮整籮的。」校長笑言弄損手指頭只是家常便飯，大家也不會大驚小怪。「菜檔的環境總是忙碌又嘈雜，自己手指流血沖一沖水就是了，比較天生天養。」在菜檔的日子讓兩兄妹學到課本以外的生活知識，校長如數家珍：「學媽媽邊夾着電話筒邊記下定單、價錢牌上的花碼，甚至因為熟練，一斤菜多重手一抓就能知道。」

那些年的生活或許有點苦，但校長的媽媽卻總是掛着微笑。「就算多忙，媽媽始終笑着招呼客人，也會和熟客說上幾句笑；爸爸就內斂一點，但也從未聽見他們有怨言，不會喊累，反而是常常想着怎樣可以爭取多一點生意，改善家裏的環境。」校長從父母身上學到的堅毅和苦中作樂，讓她後來面對兒子突如其來的病況時，同樣展現最大的耐性與堅毅。

14歲兒子罹患癌症

「那一天學校剛好有暑期活動，我不斷和先生分享學校的照片，平日他會回我幾個哈哈笑的表情圖案，但那天卻沒有。後來收到先生電話，語氣沉重，着我去找一個私家骨科醫生幫兒子做MRI，原來是一直追蹤兒子腿上纖維瘤的醫生說情況不尋常。」校長兒子腳上長有一個小小的纖維瘤，多年來一直有覆診關注，然而就在兒子14歲那一年，突然惡化成骨肉癌。「我一掛掉電話，就忍不住喊出來，對學校的老師說：『我個仔生Cancer !』」

▲ 完成大概一年的治療後，校長與兒子到澳門遊玩慶祝，不久後即遇疫情封關。（受訪者提供）

擔心又傷心的校長當下立即與先生、兒子匯合，趕去照MRI確認腫瘤的大小。「在地鐵見到兒子那一刻，再忍不住，大哭起來，連先生也勸我說嚇到兒子了。」作為母親，心痛孩子年紀小小即罹患惡疾，心情一時難以壓抑，但當兒子問她：「那我現在怎麼辦？」馬上堅強起來，告訴他：「那我們就去醫治！」當年情況，校長仍然歷歷在目：「第二天立即入院，做各項檢查準備，然後安排做化療，幾個月後做切除小腿骨腫瘤手術，再接着化療，整整一年時間的療程。」

「若你問我當時心情，我真的不斷反問『為甚麼是我個仔？』自問愛錫孩子、學生，一畢業有能力便助養、捐款，為何卻偏偏是我兒子？他才14歲！」然而當醫生拿着報告，告知他們腫瘤屬於非常惡性，且要盡快開始化療，校長便馬上振作。兒子留院抗癌，她自此天天往醫院報到，勤力得連病房姑娘也豎起姆指大讚。

「我沒有放下學校的工作，因為不想因自己的事而影響學生，所以那段日子我一放工吃過飯便到醫院，帶着第二天的換洗衣服，然後睡在兒子病床旁邊，早上早早起來幫他打點梳洗便回學校工作。」校長直言兒子的堅強和懂事也幫輕了他們。「當時他開始住院，我和先生討論誰在日頭來、誰要請假等，兒子便說：『不用啦，日頭我可以，你們放工再來看我吧，給我一點空間。』」

▲ 校長首次參加全馬，為抗癌兒子打氣。（受訪者提供）

跑全馬鼓勵兒子堅持

「我告訴兒子，生活要照舊，即使發生這件事，不代表其他事就不能做。」校長先以身作則，她陪伴兒子的那段日子，並不是將病掛在口邊，或愁眉苦臉地擔心，而是以輕鬆愉快的態度去為他打氣。「當然也有沮喪憂慮的時候，像是入了肺、有可能要切腳等。後來幸運地保得住腳，我們便開玩笑說當時若果真的切了，裝上刀片義肢，說不定你會跑得比現在快！」校長的堅毅和樂觀感染了兒子，住院期間，兒子在病房自習、甚至完成考卷，沒有因為患病而怠忽學業，非常自律。

今天兒子重拾健康，更考進中大，但當時受的痛苦，如今回想仍然痛在她心。「初期的副作用最大，整個口都爛了，我幫他搽痱滋藥，血一直流，手也在震，一粒都很痛了，何況整個口都是？他洗完頭，整個地上都是掉下來的頭髮，我幫他清理時也一直哭，反而是他安慰我。」治療期間兒子經歷過一次長達七、八小時的手術，校長在等待的時間去了跑步。

「我本身有跑步習慣，但那一年因為照顧他幾乎停了，那次跑步後感覺自己重新叉了電，後來我報名全馬，跑到35公里時，打電話給他說：『媽咪跑了35啦！未死得！不過真係好辛苦，我想同你講，條路係好辛苦，但點辛苦都會捱過㗎！』」肺腑之言令人動容，校長笑說兒子的反應只是「嗯嗯呀呀」，害羞內斂，「不過我知道他有感受到我的打氣。」

教家長以遊戲建立小朋友正向品格

李校長以身體力行證明正向品格如何賦予我們面對人生危困的力量，學校以正向品格教育為基礎，從小鍛練幼兒的品格能力，為小朋友打好快樂、豐盛生活的基礎。

「我們以為期3年時間，將聖經中所提及的聖靈果子，包括仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔及節制作為基石，透過老師、幼兒、家長及社區4個層面，把9個聖靈果子的內容以聖經故事、繪本故事及多元化的活動內化成幼兒的品格，讓幼兒擁抱『正向積極、快樂人生』的態度來面對日後不同的挑戰。」

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為推動幼兒正向品格發展，學校除恒常舉行宗教周會、德育故事和遊戲等活動外，亦推出「禮賢之星品格培育計劃」，以小冊子形式記錄小朋友的行為表現，幫助他們持之以恒地學習和實踐「品格果子」。

校長解釋：「小冊子內介紹每項品格主題應有的態度及目標，家長可與幼兒進行角色扮演和遊戲，使他們能從遊戲中學習，鞏固記憶。」

記者：王嵐