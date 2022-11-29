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【新戀情】前夫劉愷威拖李曉峰放閃　楊冪攬猛料才子行街示威？

娛樂 13:48 2022/11/29

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現年36歲的楊冪在2013年與劉愷威結婚，二人並育有一女，可是婚姻只維持5年於2018年宣布離婚。直到本月中，現年48歲的劉愷威認覓得第二春，與內地女藝人李曉峰甜蜜拖手，公開認愛。而現年40歲的李曉峰，曾在楊冪主演劇集《愛的二八定律》內齊演好姊妹。

劉愷威公開放閃後，日前網上流出一張楊冪與男子行街的親密照。從相中可見，楊冪穿白襯衫與牛仔褲，身邊男子摟著她的腰，但因為男方較楊冪矮，所以她將手搭在對方肩膀上，並低頭微笑。

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楊冪攬猛料才子

二人公開的親密舉動引來旁人注意，令網民以為是新戀情，以及是楊冪向前夫示威。不過，有眼利的粉絲認出相中男人為內地才子郭敬明，指兩人只是純友誼關係。

現年39歲的郭敬明為內地著名作家，後來更入影圈當編劇、監製，於2013年當導演親自執導自己小說改編的電影《小時代》，影片女主角丕就是楊冪。二人一直為好朋友，並多次在大眾面前友情互動，因為二身高差，被粉絲認為有「身高萌」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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