【一代天后】張曼玉為梅艷芳激罕上節目　讚揚故友：佢係好多人心目中嘅英雄

去年上映的港產電影《梅艷芳》贏盡口碑，而內地某平台早前舉行一個《2022續寫港樂經典演唱會-芳華絕倫》節目，邀來梁詠琪、葉倩文、容祖兒、衛蘭和薛凱琪演繹梅姐經典歌曲，包括《似是故人來》、《夕陽之歌》、《胭脂扣》、《親密愛人》等梅姐致敬。

另外，跟梅姐相識20年的張曼玉（Maggie）以特別嘉賓身份現身，Maggie為演唱會獻聲，罕有現身螢幕前的她被讚保養得宜，58歲的她身型依然沒變。

最新影片推介：陳山聰專訪

在金牌監製倫永亮跟薛凱琪合唱一曲《緣份》前，熒幕上播出張曼玉和梅艷芳當年拍攝的電影《緣份》片段。

Maggie細訴著自己跟梅姐的相遇相知，當時的Maggie只得19歲，而梅姐就20歲，二人均是青春少艾。

【梅艷芳】梅媽坦言當年反對阿梅與日本人拍拖 明年100歲生日盼與兒子修補關係

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

憶當年與阿梅合作

Maggie說道：「入行拍第二部電影就認識了阿梅，這部戲叫《緣份》，緣份真係好奇妙的事，佢會安排到連自己都想像不到會出現的遭遇和命運，例如一班完全不同背景的人，可以走埋一齊，去經歷屬於他們的故事，然後在我們最唔覺意時安排我們分開。」

鏡頭一轉，張曼玉本尊就出現在鏡頭前，之後Maggie說：「就係呢一部電影，我一直都好鍾意《緣份》呢首歌，所以今晚特別期待聽到Fiona同Anthony嘅合唱。」

只見身穿淡雅碎花裙的她，化了淡淡的妝容，看起來氣色不錯，身型依然十分弗，更被網民大讚很優雅。

因為合作電影《緣份》而認識了梅艷芳，張曼玉更回憶道：「在1993年，我有機會再次跟阿梅合作另外一部電影《東方三俠》，不但止在戲內，戲外的她都是好多人心目中的英雄。」Maggie更指梅姐在樂壇的地位是無人能及和取代，為大眾心中的「一代天后」。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

張曼玉享受生活

其實Maggie近期相對過往略活躍，除出席時裝活動外，早前更進駐抖音分享了兩段短片，分別為她倫敦的拍攝工作，當中不乏性感床照，另一段是她在巴黎的生活，只見她踩單車穿梭大街小巷，生活十分寫意。

張曼玉稱梅艷芳像是男女混合體，一邊很義氣很男性，另一邊卻很溫柔很女人。

說到梅姐跟Maggie的友誼，二人合作過後仍不時見面，友情因而加深，Maggie曾大讚梅艷芳是很有義氣的人，笑言她是一個男女混合體。

▲ 梅姐跟張曼玉相識20年。（網上圖片）

【激罕現身】張曼玉出席GUCCI晚會 化身DJ手舞足蹈打碟騷纖腰

Maggie指梅姐一時可以好男仔頭，好有義氣保護朋友，每次出去玩梅姐也替她擋酒，每次都保護她，某時又是細心溫柔的好女人，

她還大爆梅艷芳性格很小朋友，某次二人在房裡用枕頭打架，沒喝酒之下也可以玩到癲。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R