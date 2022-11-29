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【旅行必備】「0+3」檢疫安排旅行好時機　醫生教必備4大醫藥品

醫生診症室 17:54 2022/11/29

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熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

「0+3」檢疫安排旅行好時機，家庭醫生教必備4大醫藥品。

香港放寬入境檢疫政策，檢疫安排改為「0+3」，回港後不用酒店隔離，不少愛旅遊的香港人急不及待訂機票酒店。不過，港人熱門旅遊點如日本、韓國，每日的新冠確診數字仍然不低，仍有感染風險，疫後旅行大家有甚麼要注意？平安藥又是否要帶備新冠口服藥？

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新冠口服藥傍身？

平安藥方面，其實與新冠肺炎流行前沒有太大分別。除了止瀉、止嘔、止暈藥，也該準備一些退燒藥、止咳化痰、收鼻水，以及消炎止痛藥等，喉糖也最好帶著。近日也有不少人前來看診，問及醫生能否處方新冠口服藥外遊時傍身。其實政府現時引入的處方新冠口服抗病毒藥物，包括帕克斯洛維德（Paxlovid）和莫納皮拉韋（Molnupiravir），患者只能在病發後按醫生指示服用，而且藥物有一定副作用，也可能與長期病患者正在服用的藥物相沖。因此，如果在外地不幸「中招」，不應該胡亂服用抗病毒藥物，還是在當地看醫生較為穩妥。如果病徵輕微，可先服用自攜的平安藥並休息。

出發前，也要做好資料搜集，了解外國人就醫方法、選擇等。另外，上機前應先了解旅遊目的地的防疫指引，若不幸確診，應根據當地指引看看是否需要隔離，是酒店自我隔離或是要呈報當地部門。

長期病患多帶一點藥以防滯留

兒童、長者及長期病患者等仍然是較高危的一群，感染後出現重症及入院的機會較高。若在外中招人身路不熟，一定倍感徬徨。所以，高危人士出門前最好尋求家庭醫生意見，若有未控制好的疾病應考慮把行程推遲；免疫力弱的人士也應暫時避免外遊，以減低受感染風險。

另外，長者或長期病患出門時應該多帶一點長期服用的藥物，以免遇上情況需要滯留當地。簡單的病歷和長期服用藥物清單最好也帶一份在身，當地醫生問起，也可以即時提供參考。

如果長者或幼兒在外遊時中招，照顧者需留意胃口、精神狀態等。如有需要，可使用血壓計和血氧儀等，觀察患者的維生指數。尤其是需同時服用多種藥物的長者，接受觀察一兩周較為穩妥。

口罩消毒液不離身

雖然現時部份國家已解除口罩令，但在人多擠逼的地方，以及乘搭公共交通工具時，均建議佩戴口罩，並保持個人衛生。酒精搓手液也必不可少，進食前一定要使用，也要避免捽眼摸鼻。適量的新冠病毒抗原快速測試棒也要帶備，因為政府規定測試陰性才能回港。旅遊保險也很重要，現時新冠肺炎還是十分普遍，萬一要在海外求醫，開支較難預算，所以出發前建議選擇一些包括海外治療新冠肺炎的保險。

香港港安醫院-司徒拔道 家庭醫學科曹嘉軒醫生。

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撰文 : 曹嘉軒醫生 香港港安醫院-司徒拔道 家庭醫學科

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