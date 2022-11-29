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【愛情只是藝術品】蘇麗珊創作抒發情傷　Ceci：分手做唔到朋友

娛樂 13:17 2022/11/29

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蘇麗珊今年已推出第三首歌。

蘇麗珊（Ceci）今年已推出第三首歌，新歌《愛情只是藝術品》更是由她親自作曲，原來除了演戲之外，更擁有創作才華。

Ceci表示，其實多年來也有個歌手夢，只是之前一直未遇上機會，簽約華納唱片後，她幾乎一有時間就躲於家中創作，手上已經作了十多首歌，只是一直未夠膽拿出來見人，戰戰競競交歌給公司時，預計不會採用，沒料到竟然揀中，令她覺得很夢幻及開心。

MV再現戀愛經過。

新歌《愛情只是藝術品》，Ceci謂是用作抒發一些隱藏心中的傷痛及黑暗面，沒料到跟填詞人傾談時，對方助她把歌曲推到極致。「裡面幾句歌詞，我都覺得好震憾，像『如像拍賣品的美 存在過唯美地死，庸俗愛情交給碎紙機 碎自己』，好鍾意MV故事，亦是講到兩個人的愛情，得不到完美結局便寧為玉碎不作瓦全。

結局她手執碎玻璃，準備殺死男友，Ceci笑道：「後來導演話去勁少少，我想殺又殺唔落手，最後男友自己拉我隻手自殺。不過MV影片亦留白，等大家有另外一個自行想要的結局。」

問到Ceci有否一段愛情會傷到想殺人，Ceci坦言有，不過已經過去，所有委屈受騙及痛都化成歌曲中。「人唔可以一直帶住過去生活。嗰段感情我放咗落碎紙機，只會係一個人生經驗，一個教訓，而唔會再午夜夢迴時影響我。但我做唔到分手亦是朋友這種大方，一定唔得。」

MV中，Ceci首次穿婚紗，不過是用垃圾膠袋做的婚紗。「著起照鏡個陣都覺得好開心，覺得幾靚呀，哈哈。」有冇諗過幾時真正穿婚紗嫁人？「哈..有諗過結婚，不過冇諗過時間係幾時，目前都係專心工作先啦。」

最新影片：陳山聰訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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歌手 蘇麗珊

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