【奢華品牌】打造Dior風格貴氣家居　Dior Maison繁花似錦秘密花園

▲ 全新的Dior Maison餐具系列，La Colle Noire系列餐具上的花卉圖案均源自Christian Dior生前所購下別墅花園中的一草一木。（圖片品牌提供）

在時裝世界裏，怎樣才稱得上是國際超級大品牌？筆者認為除了男女和童裝具備外，更要發展不同市場空間，將品牌的產品進佔於日常生活之中。而有此能耐的品牌其實在市場上不多，當中最得LVMH集團CEO Bernard Arnault最是寵幸的Dior，就一早已開發Dior Maison家品系列，讓大家在居室都可以感受到時裝大師Christian Dior的懾人魅力。

每個時裝品牌的家居系列都會有自己的一套獨特板斧，Versace終日與Medusa和巴洛克圖案結伴同行，Gucci則帶有神秘的宗教圖騰，那麼Dior又如何？身兼Baby Dior童裝系列和Dior Maison家品系列的創作總監Cordelia de Castellane就經常帶大家遊花園，而且這個花園還是已故時裝大師Christian Dior位於La Colle Noire大宅的花園。

話說La Colle Noire這地方位於離法國格拉斯不遠的蒙托魯，是Christian Dior於1951年購入的別墅，這大宅可貴的地方在於背靠遼闊的普羅旺斯山嶺，四周由這位時裝大師親手栽種了大量的樹木，和各式帶有不同香味的花卉，當時的他就在這如像人間仙境的別墅內，孕育不少劃時代的時裝巨作。

而為了保存這間一代宗師的別墅，LVMH集團亦將它重建收復，而且亦因循大師生前的意向，將別墅四周種滿了五月玫瑰（最常用於香水及香薰治療的品種），因此，這裏亦是Dior調香師不時拜訪的聖地，亦啟發了Cordelia de Castellane。

Cordelia de Castellane為了頌揚Christian Dior生前對大自然和植物的熱愛，在家品裏以植物標本為主題。當中又以插畫描繪了來自別墅四周的紫丁香、鈴蘭、玫瑰、康乃馨、鬱金香和罌粟花等，並在餐碟、甜品碟、人工吹製玻璃水樽、手繪玻璃杯、餐巾及刺繡餐墊上將繁花一一「盛放」於大家眼前，當中又以在意大利製作的彩色玻璃燭台，為今個系列的點睛之作。

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當然，在視覺上我們可以從杯碟感受到Dior Masion別墅外的一草一木，至於味覺，則要靠Dior Maison蠟燭帶出繡球花小徑香氣。

蠟燭的包裝是Toile de Jouy 圖案，它曾出現於品牌首家精品店Colifichets的牆壁和櫃檯，及後再被今天品牌女裝創作總監Maria Grazia Chiuri 重新演繹，讓大家在呼吸香味的同時，呼應品牌創辦人所重視的藝術。

記者：何偉雄