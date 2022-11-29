【正義迴廊】楊偉倫麥沛東聯乘舞台劇宣傳　蘇玉華可劇場合作

▲ 蘇玉華現身撐師弟。

《正義迴廊》日前舉行藝術分享專場，導演何爵天、演員蘇玉華、楊偉倫（阿卵）、麥沛東到場與觀眾分享。阿卵和阿東分別將於1月及2月公演的舞台劇演員《各位起筷》的梁嘉進、陳嘉威、巢嘉倫，以及《暫時沒有名字》的張蔓姿、劉曉樺、吳銳民、李煥林、張毓軒到來參與謝票及宣傳舞台劇，觀眾們十分驚喜。

完成分享會後，麥沛東與師姐蘇玉華接受訪問，對於有不少舞台劇界朋友捧場支持，兩人都好開心。阿東表示︰「事緣我同阿卵，各自都有舞台劇演出，阿卵在《暫時沒有名字》會做導演，我就主演兼主辦舞台劇《各位起筷》，監製林尚德同時監兩個劇，大家都忽發奇想不如包場，好開心邀請到師姐蘇玉華來分享會講電影和舞台劇。」

▲ 麥沛東跟楊偉倫包場兼宣傳舞台劇。

蘇玉華見到不少演藝學院的師弟妹，她興奮說︰「好開心藉着《正義迴廊》，觀眾跨媒體認識舞台劇演員，真係好開心。劇界真係有好多好出色、好有能力嘅演員，喺舞台表演揮灑自如、獨當一面，好似阿東、阿卵，劇界真係臥虎藏龍。今次麥東擔任舞台劇主辦，阿卵又導演另一個戲，希望大家支持佢哋。」

蘇玉華表示回想當年從香港話劇團，跳入電視圈，帶動一班觀眾去看電視；同時亦帶動電視觀眾去看舞台劇。「我希望藉《正義迴廊》帶動到電影觀眾去睇劇場演出，演員獲觀眾觀賞係最大滿足感。」

▲ 再做謝票

麥沛東和師姐蘇玉華在電影上合作過，會否期待在舞台上合作？蘇玉華坦言︰「隨時可以埋位，因為大家同一個阿媽生（演藝學院畢業），大家花咗幾年功夫去學習，有機會走埋一齊係一件好幸福、好期待的事。」阿東興奮︰「我都想同阿蘇、阿燦（潘燦良）合作，電影同舞台劇好唔同，兩個月日日對住排練，十幾日演出，一定產生好唔同嘅化學作用。」

將於12月小登科的麥沛東，早前摘香港國際電影節「新秀電影競賽（華語）」最佳男演員獎，雙喜臨門，問他會否再有喜訊分享，蘇玉華笑指他喜事連連，原來阿東擔任主辨及主演的舞台劇《各位起筷》票房理想，他還說︰「自己係有壓力，因為今次係自資，依家得番少量飛，希望大家鍾意。」

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