【Netflix劇集】《First Love初戀》炒熱宇多田光金曲　佐藤健+滿島光掀回憶殺

▲ Netflix原創日劇《First Love 初戀》，由當紅明星佐藤健及滿島光出演，上演橫跨二十多年的純愛故事。（Netflix劇照）

Netflix上周上架的原創日劇《First Love 初戀》，由賣座電影《浪客劍心》、爆紅電視劇《戀愛可以持續到天長地久》的日本男神佐藤健，搭擋好評日劇《四重奏》的滿島光主演。這套9集的迷你日劇，早在兩年前已事先張揚，靈感取自日本殿堂級唱作女歌星宇多田光兩首經典金曲，包括1999的《First Love》和2018的《初戀》，令港台日所有喜愛日本流行文化的觀眾熱切期待。

▲ 劇集靈感源自宇多田光的《First Love》，歌曲旋律配合劇集響起，情懷十足。（Netflix劇照）

劇集以宇多田光的成名曲《First Love》作招徠，這首發布於1999年的歌曲，亦為同年經典日劇《魔女的條件》的主題曲，傳唱度極高，配合劇中為世所不容的師生戀，令委婉的旋律更觸動人心，亦令宇多田光的首張同名專輯大賣，短時間紅遍日港台三地。

23年前的流行曲，當年的樂迷或劇迷早已長大兼成家，正是最為懷愐舊日時光的年紀，難怪劇集在上架日即打入排行榜前10名，且愈升愈高。

▲ 劇集畫面唯美，展現北海道札幌的獨有景色，更顯浪漫。（Netflix劇照）

《First Love 初戀》以跨世代愛情故事為主軸，講述一對年輕男女在1990年代晚期成為彼此的初戀，歷經綿延二十載，依舊刻骨銘心的戀情。劇集一開始，女主角野口英也（滿島光飾）和男主角並木晴道（佐藤健飾）的中年和青少年時代不斷互相穿插。劇情慢慢將兩人的現況透露，女的已離婚獨居，並育有一個讀中學的兒子；男的則是有一個論及婚嫁的女朋友。

90年代大事成彩蛋

劇中主角們的學生時代屬90年代尾聲，諸如宇多田光出道和爆紅、電影《鐵達尼號》的熱潮、唱片機、錄影帶租賃店等，都成為令人懷念的小彩蛋。去到劇集尾段，時間來到2020年，亦加入了仍在肆虐的新冠肺炎疫情，令整齣劇的時代感連貫又自然。

▲ 男女主角的少年時代不時穿插出現，校園純愛故事令人心動。（Netflix劇照）

宇多田光屬殿堂級數，兩位主演亦是當紅明星，故此關注特別多。連日內網上評價洶湧，有對劇中不時出現的《First Love》旋律感動不已的忠心粉絲；也有單純因佐藤健主演即予好評的鐵粉，但也有不少針對學生主演和中年主演相違和的批評。

明明少女時代高佻圓臉，甚至有幾分林青霞的影子，成年後竟然變成個子小巧且小臉的滿島光。有人批評選角不夠精準，令人出戲。不過若拋開樣子身高，滿島光確實把經歷了失落夢想、離婚的滄桑，同時不失少女時代的活潑個性，淋漓盡致地演繹出來。佐藤健重遇初戀時的誇張激動，也和學生時那股不顧一切的傻勁相當切合。

▲ 日本當紅男神佐藤健繼上一齣造成極大迴響的《戀愛可以持續到天長地久》後，再次擔演愛情劇。（Netflix劇照）

北海道雪景吸睛

純愛主題向來是日本影視的看家本領，和式美學風格搭配可愛動人的年輕學生、直接率真的校園表白，不用同父異母或絕症，就能讓人看得眼淚鼻涕直流，感動得揪心不已，是只此一家的日本風情畫。《First Love 初戀》同樣涵蓋以上元素，再加上漫天白雪的北海道風景，而女主角踩着厚厚積雪的畫面，令人不期然想起另一純愛經典電影《情書》。

▲ 在日劇《四重奏》展現細膩演技的滿島光，這次擔正飾演女主角。（Netflix劇照）

無論是第一次約會的小鹿亂撞，抑或兩小無猜在雪地互相打鬧的畫面，的確有點老土，但愛情故事，尤其清澀的初戀故事，不老土才怪。很喜歡劇集最後的安排，將男主角如何墮入愛情的可愛經過一氣呵成攤出來，更充滿熱血。年輕男主演自嘲的一句「簡直簡單得可笑」，直白說出一見鍾情的浪漫和單純。初戀的美好，果然是日本人拍得最好。

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