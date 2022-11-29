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【魚目混珠】港男大埔街市買紅衫魚　慘被換死魚：回家條魚變咗盲俠

食用安全 16:02 2022/11/29

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熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

港男大埔街市買紅衫魚，慘被換成死魚。

魚目混珠？最近有網民分享，在大埔富善邨街市一個魚檔揀紅衫魚，並挑選了一條靚魚給魚販處理，回到家卻發現沒有魚眼，被換了死魚。帖文引來網民熱烈議論，有網民要求事主公開魚檔名稱，也有人質疑魚檔做法。

最新影片：

據Facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」，一名男網民昨日（28日）圖文並茂地發帖，指自己第一次在大埔富善邨街市買餸：

揀好咗條眼仔碌碌閃令令嘅紅衫魚，比（畀）咗企右邊砧板嗰位阿姐。

男網民續指，之後站在左邊砧板位置的「阿姐」，向他表示魚已劏好，並交給他，然後他回家就發現，買回家的魚並無魚眼：「回到家條魚變咗盲俠。」因此質疑魚檔換了死魚。

    點擊圖片放大
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帖文引發網上議論紛紛，不少網民批評魚檔的做法：「係我就落去掉返比佢。」事主回覆指，自己並非大埔居民，只是剛巧收工，經過見到紅衫魚外觀漂亮，才打算買回家清蒸，並慨嘆：

點知咁就奶嘢，估唔到幾十蚊條紅衫都有人換。

另亦有網民評論事件：「正宗魚目混珠」、「有眼無珠？」、「咁都得，真係嬲爆」。點擊睇更多網民留言：

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責任編輯：羅嘉欣

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