【世界盃2022】維他檸檬茶VLT限量版包裝隆重登場　玩大抽獎贏足金金球+PS5遊戲機

▲ 維他檸檬茶推出全套8款世界盃限量版包裝。(圖片由品牌提供)

維他檸檬茶VLT由即日起推出全套8款限量版包裝，連同多個精心設計驚喜活動，更特別推出終極「足金澀得起大抽獎」大派豐富禮品。大家有機會贏得份量十足的足金金球及至型遊戲機第五代一部連 PS5 FIFA 23標準版遊戲光碟，一齊投入世界盃狂熱。

最新影片推介

8款限量版包裝用上地道的足球術語，配合極有動感的插畫。大家可以邊飲檸檬茶，一邊學睇波，一舉兩得!

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VLT 足球盛事精彩活動浪接浪

1 至澀球迷齊升呢 只需 Scan VLT 限量版包裝上QR code 就會去到相關活動影片頁面，輕鬆睇影片學齊一系列地道足球術語。 2 至澀5星球迷大挑戰 一共 20 題足球問答挑戰賽，答對所有題目有機會贏得 $1,500 運動用品現金券，真正成為「至澀 5 星球迷」。 3 足金澀得起大抽獎 於指定商店購買任何VLT、維他菊花茶或氣泡茶飲品,就可以取得VLT澀得起大抽獎機會。推廣期由即日起至 12月31日止。 豐富禮品包括: 終極大獎獨一無二VLT 足金金球 (價值約港幣 20,000 元，重約 1兩，共1份)、至型遊戲機第五代一部連 PS5 FIFA 23標準版遊戲光碟 (價值港幣 6,400 元，共 10份)、限量版 VLT 迷你足球(共150份)。 4 至澀足球機 只需於以下6間指定商店入面玩至澀足球機，完成指定任務，就有機會贏得限量版 VLT 迷你足球。 地點及日期: 東薈城百佳超級市場 19-20/11, 26-27/11, 3-4/12, 10-11/12 西寶城惠康超級市場 3-4/12, 10-11/12, 17-18/12 紅磡百佳超級市場 19-20/11, 26-27/11, 3-4/12, 10-11/12 嘉湖銀座百佳超級市場 19-20/11, 26-27/11, 3-4/12, 10-11/12 日出康城 The Fresh 18-20/11 康怡廣場 The Fresh 25-27/11 時間: 上午 11:00 至下午 7:00

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責任編緝：張懿慧