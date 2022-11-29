【法證先鋒V】高鈞賢突破形象演反派　演出前做足準備功夫：唔想為壞而壞

▲ 《法證先鋒V》

TVB台慶劇《法證先鋒V》在昨晚（11月28日）劇情講飾演張世熙的高鈞賢終於露出狐狸尾巴，原來他便是陷害湛霆（鄭俊弘飾）的真兇。

而余星柏（黃宗澤飾）走出徒弟湛霆自殺的陰霾，決定復工並重新調查闊太Michelle被殺案的證物，星柏發現有人在證物上做了手腳，而負責化驗的人正正就是張世熙，星柏即趕緊告知井浩然（袁偉豪飾），然而張世熙已經逃到去越南……

張世熙就此撞死？

躲在越南的張世熙與神秘人通電話，原來張世熙為了幫其隱藏真相，除銷毀證據外，更製造虛假證據陷害湛霆……

與此同時，越南警方發現張世熙行蹤，惟在追捕過程中發生意外，張世熙被車撞死，但他詭計多端，是否真的就此「拎便當」？

當中，以往形象斯文的高鈞賢今次挑戰飾演大反派，演出令人印象深刻。

反派角色發揮大

高鈞賢受訪時透露非常喜愛今次的角色，他說：「呢個角色好好玩，睇到劇本時已知道有好大發揮空間，雖然今次係演反派，但每個反派背後都係有原因，唔想淨係話為壞而壞，所以成個過程都有同監製好好溝通，之後會有一場感情戲交代得好好。」

鈞賢續指曾演出《法證II》，當時飾演一名警察，今次則飾高級化驗師，因此花了不少功夫塑造新的感覺給予觀眾，他說：「本身角色唔使戴眼鏡嘅，係我自己要求要戴，想營造到斯文得嚟有啲深藏不露嘅感覺，同埋我都有參考咗好多劇集、電影，希望畀到觀眾專業嘅感覺。」

高鈞賢表現突出

其實他今年的表現相當不俗，先後有3套劇集出街，包括《飛虎之壯志英雄》、《白色強人II》及《法證先鋒V》，當中他在《白色II》飾演頭部中彈的病人，全程要抽搐著演戲，網友大讚他演技突發猛進，如今於《法證先鋒V》再下一城挑戰高難度飾演大反派。

他除憑張世熙一角於《萬千星輝頒獎典禮2022》提名「最佳男配角」及「最受歡迎電視男角色」外，今年成績亮麗的他更有扮提名「飛躍進步男藝員」。

奶仔演浮屍

至於今明兩集，將圍繞「拉麵店謀殺案」進行，該單元涉及「妄想症」及「戲中有戲」，劇情反轉再反轉，令人意想不到。

而該單元除有老戲骨杜燕歌加持外，還有黎澤恩、方紹聰（奶仔）、盧峻峯等演出，眾人於劇中有不少發揮機會，絕對值得大家期待，當中奶仔將會扮演一具浮屍，狀甚恐怖。另外，袁偉豪、蔡思貝亦會以喪屍Look亮相，造型十分搶眼。

