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【迪士尼樂園】「雙重暢玩」優惠延至明年1月30日　1月13日起推新春節慶活動

社會 14:29 2022/11/29

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熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

StellaLou將成為兔年嘅主角，與市民一同慶祝。（迪士尼提供）

香港迪士尼樂園度假區宣布「雙重暢玩」優惠更會延至2023年1月30日，方便市民任選兩日入園，一票玩盡聖誕節與農曆新年。另外，迪士尼將於2023年1月13日開始一系列的農曆新年節慶活動，StellaLou將成為兔年嘅主角，與市民一同慶祝。

「雙重暢玩」優惠12至64歲的人士$759、3至11歲小童$569便可一票入園兩次，日子任選。

額外樂園優惠：

  • 2張電子優惠券於樂園內任何商品店以正價消費淨額滿$300或以上可換領指定禮品1份（價值港幣 $59或以下）
  • 1張電子優惠券於美國小鎮大街小鎮沖印店以正價港幣$168購買8R照片連數碼影像，免費獲取多1張8R照片連數碼影像（只限相同影像）
  • 1張電子優惠券於樂園內指定戶外小食亭購買1個 爆谷桶享港幣$20折扣優惠
  • 1張電子優惠券於樂園內指定戶外小食亭惠顧滿港幣$100或以上（套餐除外）可享港幣$10折扣優惠

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責任編輯：陳麗娜

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