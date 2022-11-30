【奢華品牌】FENDI金蛋Baguette手袋推出25年　聯乘潮牌潮人Tiffany+Porter+《色慾都巿》SJP【內附多圖】

▲ FENDI的金蛋Baguette手袋已推出25年，今年有周年紀念活動，聯乘潮牌包括Tiffany及Porter，以及《色慾都巿》的女主角Sarah Jessica Parker推出別注版Baguette手袋。

時裝品牌要入屋總要有一兩招街知巷聞的必殺技，特別是這十多年來消費者將注意力集中於手袋方面，從而衍生出IT Bag這個名詞，時裝品牌擁有IT Bag，晉身成為經典就變了品牌用之不竭的金蛋，而FENDI的金蛋是以法國麵包為名的Baguette手袋，而今年這「麵包」正好踏入第25周年。

一個手袋推出了25年，而仍然能繼續在市場上佔一重要席位，有此能耐的，就註定與經典兩字有緣，要說的正是FENDI的Baguette手袋。

來自法國的Baguette（法式長棍麵包）與FENDI手袋名字連成一體，是FENDI家族的後人，亦即是品牌的創作總監，Silvia Venturini Fendi靈機一觸的鬼主意，這個鬼主意大概要數到距離至今老遠的1997年。

▲ 不少女士虎視眈眈的一定是這個Tiffany Baguette手袋，用上大家熟悉的Tiffany blue顏色。（$42,500/圖片品牌提供）

當時的她正在埋首設計手袋，她本著以實用和簡約作出發點，希望創作出一個方便女士們日常攜帶上街的手袋，可以手拿和背上肩膊處外，同時亦希望她們將手袋夾於手臂間，而這一種瀟灑態度就正好像法國女子將Baguette挾在腋下上街一樣，故此將手袋取名Baguette，一直流行至今。

一直以來，Baguette手袋的售價並不便宜，但根據《The Business of Fashion》報道在1997年至2007年間全球已經賣出超過60萬個，而FENDI為了將它再推上高峰，今天的Baguette手袋已經變得非常多元化，甚至近年推廣至男裝界別。今年適逢它踏入25周年，品牌自然更是不敢怠慢，不間斷一浪接一浪推出聯乘版。

▲ Sarah Jessica Parker X FENDI Baguette別注系列只在中環置地廣場專門店作訂購。（$58,900/圖片品牌提供）

打頭陣找來演出電視劇《Sex and the City》而成為style icon的演員Sarah Jessica Parker合作推出有4色選擇的別注版，這套劇集除了帶紅Manolo Blahnik高踭鞋外，原來亦曾經為Baguette出一分力。

事源2000年第3季《SATC》第17集，飾演Carrie的她在紐約街頭遇劫被搶去Baguette手袋，她隨即說了一句：「It's not a bag,it's a Baguette﹗」

當時劇集播出後，市場出現瘋搶Baguette手袋，而來到今天這句對白，就變成了助攻Baguette手袋的宣傳口號。

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至於陸續而來的重頭戲包括重新發行過去25年間，曾經應用過不同物料縫製的熱門款式、同時又與同一集團下的珠寶品牌Tiffany & Co. 合作推出亮麗的Tiffany Baguette手袋，還有再次邀請來自日本Porter推出男女合用的尼龍版本，務求還有個多月才過去的2022年，天天都是「法式長棍麵包」的大日子。

記者：何偉雄