【SSSDP】明年29個副學位課程獲資助　都會大學兩高級文憑被剔出計劃

▲ 明年29個副學位課程獲資助，都會大學兩高級文憑被剔出計劃。（資料圖片）

教育局今日（29日）公布，指定專業／界別課程資助計劃在2023／24學年將資助八所專上院校共29個副學位課程的2,238個學額，獲資助課程分別屬建築及工程、電腦科學、創意工業、護理、運動及康樂和旅遊及款待範疇。

教育局表示，2023／24學年的資助金額將按綜合消費物價指數的變動調整。實驗室為本課程的資助金額將由2022/23的每年38,520元增至39,140元，非實驗室為本課程的資助金額則由每年22,120元增至22,480元。

相較去年，教育局資助八所專上院校共32個副學位課程的2,501個學額，今年香港都會大學普通科護理學高級文憑及航空及停機坪管理高級文憑、東華學院護理學高級文憑被剔出計劃，獲資助的學額亦減少263個。

調整後的資助金額適用於符合資格的新生和舊生，資助會在課程的正常修業期內發放。獲資助的學生只須支付扣除資助後的學費，有需要的學生仍可就實際應繳學費向在職家庭及學生資助事務處轄下的學生資助處申請學生資助。

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責任編輯：李榮忠