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【港區人大選舉】李慧琼手握400多提名票　陳帆等人報名參選　

政治 15:38 2022/11/29

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民建聯李慧琼持400多張提名票參選。（民建聯供圖）

港區人大代表換屆選舉提名期明日截止，今日續有多人前往報名參選，包括互聯網專業協會會長、中手游聯合創始人冼漢迪、前運輸及房屋局局長陳帆、民建聯主席李慧琼；林順潮、朱葉玉如今日亦報名爭取連任。

本身是全國政協委員的民建聯主席李慧琼表示，收到大約400位來自五大界別選委的提名票，但仍會盡全力再爭取其他選委提名。被問到會否爭取成為人大常委，李慧琼指，如此重要的崗位必須得到國家的信心，相信中央會細心安排德才兼備的人選，個人想法不是考慮因素。

冼漢迪下午報名參選，他透露，自己獲得300多張提名票。他表示，自己作為香港數碼港管理有限公司董事，協助很多初創企業的成長，體會到他們的痛點，知道他們的機會在哪裏，又指參選人大，可提供一個更高的平台，提供更多建議，鑄造更多青年人上流的機會。他今天交提名表格之前，先與全國人大常委譚耀宗、行政會議成員陳清霞、立法會議員葛珮帆合照，以作打氣。

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陳帆則提交200多張提名票，他稱，會繼續與其他選委成員跟進、溝通，並尋求他們支持，又稱自己期待日後能有機會為國家、香港，以至人民繼續服務。

嶺南大學校董會主席姚祖輝持288張提名票爭取連任，他表示，希望在4方面貢獻自己力量，包括帶領青年投入雙循環新發展各局，進一步優化營商環境等等。

香港美協主席林天行報名參選時表示，國家愈來愈重視文化藝術，香港新的使命是香港中外文化交流中心，自己要行出來作為交流的橋樑，又指香港未有藝術家在港參選人大及為市民服務，並表示對自己很有信心。

今日報名爭取連任的包括︰林順潮、朱葉玉如、證監會主席雷添良。其中，林順潮和朱葉玉如分別手握299張和295張提名票。

自由黨陳曉峰上屆落選後經遞補接任港區人大，他今日此持300多個提名，期望今次循選舉當選連任。

另外，立法會議員吳永嘉、馬逢國，教聯會主席黃錦良、港島各界聯合會常務副理事長兼秘書長朱立威、商人沈慧林、香港美術家協會林天行、全國政協委員樓家強亦於今日報名參選。

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記者：關景騰

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