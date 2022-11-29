【港區人大選舉】陳帆、冼漢廸等人報名參選　李慧琼手握400多提名票

▲ 民建聯李慧琼持400多張提名票參選。（民建聯供圖）

港區人大代表換屆選舉提名期明日截止，今日續有多人前往報名參選，包括前運輸及房屋局局長陳帆、民建聯主席李慧琼；林順潮、朱葉玉如今日亦報名爭取連任。

本身是全國政協委員的民建聯主席李慧琼表示，收到大約400位來自五大界別選委的提名票，但仍會盡全力再爭取其他選委提名。被問到會否爭取成為人大常委，李慧琼指，如此重要的崗位必須得到國家的信心，相信中央會細心安排德才兼備的人選，個人想法不是考慮因素。

陳帆則提交200多張提名票，他稱，會繼續與其他選委成員跟進、溝通，並尋求他們支持，又稱自己期待日後能有機會為國家、香港，以至人民繼續服務。

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前政府資訊科技總監楊德斌手握194張提名票參選，他在宣傳單張上列數自己過去及現在參與的工作，包括「李家超競選辦公室副主任」。楊德斌又列下20位競選顧問團和助選團，其競選顧問團包括全國人大常委譚耀宗、行政會議成員陳清霞等。

互聯網專業協會會長、中手游聯合創始人冼漢廸下午報名參選，他透露，自己獲得300多張提名票。

今日報名爭取連任的包括：林順潮、朱葉玉如、證監會主席雷添良。其中，林順潮和朱葉玉如分別手握299張和295張提名票。

自由黨陳曉峰上屆落選後經遞補接任港區人大，他今日此持300多個提名，期望今次循選舉當選連任。

另外，立法會議員吳永嘉、教聯會主席黃錦良、港島各界聯合會常務副理事長兼秘書長朱立威、商人沈慧林、香港美術家協會林天行亦於今日報名參選。

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記者：關景騰