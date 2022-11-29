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【港區國安法】大律師公會：不認同釋法損害司法獨立　亦不認為人大釋法已常態化

政治 15:43 2022/11/29

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大律師公會。（經濟日報資料圖片）

特首李家超昨日按《港區國安法》向中央交報告，並提請全國人大常委會釋法。大律師公會主席杜淦堃今日回應事件，不認同做法會損害司法獨立，亦不認為人大釋法已變得常態化。

杜淦堃在電台節目指出，《港區國安法》第65條明確訂明，人大常委會有解釋權；但他亦坦言，人大常委會行使解釋權時，無可避免會引起對香港法制的討論和批評，「藉國安法第65條由全國人大常委會去釋法，有關權力應當審慎地行使。」

他又說：「國安法是相對較新訂立的法例，公會希望國安法條文尚有不明確之處，將來可以由香港法庭釐清。」

上次2016年人大常委會就立法會宣誓風波釋法，公會曾批評對香港獨立司法權造成極大衝擊。對於今次提請釋法，杜淦堃表示：「這次事件我看不到與司法獨立有很大關係，我也不覺得這次事件會破壞香港司法獨立。」

被問到是否變相立法時，他則回應指：「我想要看有關條文再去討論有關事情，這些不是經常發生的事，所以我絕對不相信有常態化。」

大律師公會又指，不後悔曾有份入稟反對黎智英在國安案聘請海外大律師，重申不認為海外大律師會對今次案件有明顯貢獻，但尊重終審法院決定。公會強調，香港有足夠大律師處理國安法案件，相信不會影響被告選擇律師的權利。

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責任編輯：胡偉明

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