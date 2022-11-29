【RubberBand詞人】呂甜6號養貓體會湊B心情　Tim Lui曾為一事找傳心師求助

▲ 填詞人Tim Lui是愛心貓奴。

創作人Tim Lui（呂甜），既是樂隊RubberBand（RB）合作無間的填詞人，也是主音6號（繆浩昌）人生伴侶。二人結婚後養有兩貓，自此成為超級貓奴，生活大小事都離不開牠們，雖然未有子女，Tim揚言當父母的心情早感受無遺。

一般寵物的名字，離不開充滿可愛感覺，不過Tim Lui和丈夫6號所養的貓兒，名字卻很特別，貓哥哥名為澎湃，而貓妹妹則取名花蓮。而主人就解釋原因：「因為初初領養他們時，男的那隻十分活躍，行為似江湖中人，所以幫牠改了澎湃，很有霸氣似的；而妹妹叫花蓮，純粹因為這是我喜歡的台灣地區而已。」

▲ 跟RB合作無間的詞人Tim Lui，也是一名愛心貓奴。（攝影：陳慧安）

貓個性飄忽更吸引

Tim以前一直喜歡貓，而6號就跟家人有過養貓的經驗，婚後很自然想為家庭增添毛孩成員。至於要養貓或狗，她倆亦有過一番考量。「狗和貓都各有可愛，狗也會做很多令人感動的事，相對貓卻較有性格，甚至有時行為幾『衰格』，但反而顯得更得意，好想走下搣下佢，所以結論都是貓最得我心，哈哈。」

兩夫婦照顧貓的分工，主要是6號負責飲食，Tim就充當「剷屎官」。她笑言：「雖然我自覺較細心，有時看到他在餵食上會粗心大意，都想忍不住出聲，但又想兩個人應該要分擔家務，故就只好由他。」

她跟6號的工作時間都不固定，有時做騷更要很夜才回家，本以為養貓會較輕鬆，至少不用每晚要帶落街散步，但原來動物的心理很微妙。「貓是很有性格，又會鬧脾氣，時常要估牠們甚麼，譬如有時夜了回家，見到貓在沙發撒尿，自己就會很苦惱，忖度究竟牠們哪裡不開心。」

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養貓之後，她和丈夫都少了去旅行，疫情前試過去過歐洲玩兩星期，期間就找朋友每天上家照顧貓。Tim憶述：「旅行期間，我都日日問朋友情況，見到兩隻貓都好開心，但我們回港那日，一返到家就見到四處是尿尿，亦明顯是撒了不久，好像知道我們回來了，故意發脾氣以示不滿。」

找傳心師跟貓溝通

Tim留意到，貓哥哥澎湃常會四處撒尿，但又並非訓練或健康出問題，後來嘗試找任動物傳心師的朋友幫忙，經過跟愛貓「溝通」，原來問題出自主人身上。

Tim分享：「因為澎湃覺得我們在家只顧做自己的事，跟牠很多互動，所以不開心，才會做很多事情來表達情緒，於是我便答應，以後回家不會只看手機或煲劇，會花時間跟牠玩玩，之後地果然真的再沒有如廁的問題。」由此她明白，貓是一種需要關懷的動物，要主人經常互動，甚至說話，雖然牠們不懂說話，卻絕對聽得懂人話。」

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自喻超級貓奴的Tim，除了每日花心思準備愛貓的飲食，當牠們有病時，更會極度憂心。「澎湃有次因為膀胱生了一粒細石，要入寵物醫院做開刀切除，雖是小手術，但因要留院觀察一晚，而兩隻貓從未試過分開過夜，所以我都甚緊張，那晚丈夫剛好不在家，我就擔心得不斷哭，花蓮聽到也像知我心情，會走過來喵叫地安慰我。」

體會新手父母心情

Tim坦言婚後，夫婦亦曾考慮是否生育，但未有很有計劃，到過了某個年紀，她已覺沒有所謂，兩口子樂於繼續二人世界，亦把全副心機放在愛貓身上。

她表示：「養過小動物人的，自會明白其實跟當父母無異，見到新手父母經常分享BB靚相，這份心情也能理解，因為我養貓後，亦是母愛爆發，平時看IG，主要都是看別人的貓貓相，而除了家中毛孩，出外看到任何品種的貓貓，都會覺得很可愛，好想去摸摸玩玩。」

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作為填詞人的她，卻遺憾至今仍未寫過一首關於毛孩的歌。「RubberBand曾唱過叫《動物凶猛》和《百毒不侵》的歌，都是啟發自動物而創作，但未算真正是講寵物的歌。記得多年前Beyond曾有一首歌《誰命我名字》，叫人不要遺棄動物，當時聽得很感動，故自己亦希望寫到一首這樣的歌，未必要講大道理，純粹紀錄一下毛孩的生活，同樣可傳達愛心。」

愛心爆棚的Tim Lui，無論工作至生活，全離不開愛貓。

記者：區家歷

場地：阿貓地攤