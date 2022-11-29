【MIRROR成員】麥當勞推出Baby MIRROR限量版包裝盒　鏡仔拍攝花絮絕密曝光【多圖】

麥當勞繼去年與MIRROR全員楊樂文、江𤒹生、姜濤、陳卓賢、盧瀚霆、呂爵安、柳應廷、李駿傑、邱士縉、陳瑞輝、王智德和邱傲然合作後，今年再度找來鏡仔全體合作，再度聯乘推廣麥炸雞，據悉是次推廣活動將於12月初正式展開。

今次麥當勞與MIRROR的拍攝花絮及Baby MIRROR限量版主題包裝盒於今日搶先曝光，為12月的一連串驚喜揭開序幕。

早前，MIRROR所有成員穿上特別設計的Baby MIRROR服裝，為麥當勞拍宣傳短片。

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「攞正牌」食炸雞

MIRROR各人常為不同劇集和演出刻意鍛鍊身材，因此他們亦很享受可以「攞正牌」唔使戒口食炸雞：「我們工作忙碌時就特別想念麥炸雞這份脆卜卜、嫩滑多汁的滋味。今次很高興可以再次與麥當勞合作，於佳節期間透過美食傳遞節日快樂給粉絲與大眾！」

眾MIRROR成員亦非常喜愛為是次推廣活動而設計的Baby MIRROR卡通服飾，Cute版人仔配上既可愛又富代表性的麥當勞圖案，特別有親切感。

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