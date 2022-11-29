【誤導罪脫】涉投訴遭警員無理按肩膞　巴裔律師被控誤導警員罪脫

▲ 涉投訴遭警員無理按肩膞，巴裔律師被控誤導警員罪脫。（資料圖片）

巴基斯坦裔律師早前投訴於2020年11月，在尖沙咀警署的升降機內遭3名便衣警員無理按壓肩膊，其後投訴警察課發現其口供與閉路電視片段不一後作出拘捕。案件經審訊後，被告今（29日）於東區裁判法院被裁定明知地誤導警務人員罪脫，裁判官裁決時指，案中或有警員包圍被告及使用粗言穢語，被告當時或只是講述整件事情，並非作投訴。

被告周祖樑，又名Chaudhry Muhammad Kamran（42歲，律師），被控1項明知地誤導警務人員罪。控罪指，被告於2020年12月3日，在灣仔投訴警察課報案中心明知地提供虛假資料或作出虛假的陳述或指控，以誤導1名警長。

裁判官裁決時指，投訴警察課警長的證供清晰直接，未有在盤問下動搖，接納其證供。在對比傳譯員的證供，以及考慮到被告與3名便衣警員在升降機內並肩站立，有如還押犯人，裁判官認為4名警員或於作供時未有指出全部事實。

裁判官指，由於涉案閉路閉路片段有缺失，沒有證據顯示被告當時曾誤導警員。裁判官又指，本案或涉警員包圍被告及使用粗言穢語，被告當時或只是講述整件事情，並非作投訴。

裁判官認為，未能裁定被告與3名便衣警員在警署升降機內有否碰撞，亦未能肯定被告曾誤導警員。被告當時是以事主身份錄取口供而非律師，結合當時被告的情緒，被告言辭或帶有偏見，但並非意圖誤導警員，遂裁定被告罪脫。

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記者：梁錦麟