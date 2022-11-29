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【港區國安法】譚惠珠：人大常委會下月底開會　料很快完成釋法

政治 16:14 2022/11/29

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基本法委員會副主任譚惠珠。（經濟日報資料圖片）

特首李家超已提請全國人大常委會解釋《港區國安法》，基本法委員會副主任譚惠珠今日在電台節目指，今次釋法與以往5次釋法不同，又形容李家超和終審法院是各司其職。

譚惠珠表示：「這次完全是全國人大常委會解釋一個全國性法律，叫做《香港國安法》，是《憲法》按67條第4款，常委會有解釋全國性法律的權力解釋，因此不將以往五次釋法程序作比較，是另一種處理方法。」

她又強調，在《港區國安法》立法原意問題上，全國人大會議當年的說明已提到，堅決反對外國及其組織或個人，以任何方式干預香港事務，原意就是盡量不要讓危害國家安全執行的事情發生。

被問到今次釋法，應否擴大禁止沒有本地全面執業資格的海外律師或大律師，參與例如煽動罪等涉及國安元素的案件。她則回應：「國安法案件只是現在國安法的四宗罪，或者要擴大，正如你剛才問了一個我認為邏輯性很強的問題，這個就要考慮，當然人大釋法要修改詮釋，另一方面要顧及範圍不要太廣。」

她又認為：「終審庭按自己香港《法律執業者條例》，在香港沒全面執業資格的海外律師，在某一案件是否應參與，其實是各司其職。法院審一條香港的法律，李先生是負責看全面《國安法》執行情況。」

至於估計何時會完成釋法程序，譚惠珠相信會快，人大常委會將於12月底開會，若黎智英案押後至明年初才開審，估計未必需要召開特別會議。

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責任編輯：胡偉明

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