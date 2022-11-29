【產後媽媽】產後10天傷口感染化膿「再剖腹」　美女主播警世文提醒坐月3要點

▲ 台灣主播張齡予，產後10天傷口感染化膿，需再剖腹做手術。

產後媽媽要好好休養。台灣女主播張齡予在本月中剖腹誕下健康男嬰，成為新手媽媽，可是產後10天，她傷口感染需做手術，直言「等於再一次剖腹產」經歷雙倍痛苦。她在社交平台分享了是次經歷，並撰寫警世文，提醒所有剖腹產產婦出醫院一星期坐月的注意事，尤其要留意3大事項，避免經歷她的苦況。

剖腹產後10天傷口感染

綜合台媒報道，台灣主播張齡予跟丈夫林子揚拍拖3年多，今年1月登記，在3月進行人工受孕成功，在11月19日剖腹誕下健康男嬰「小班長」。現年35歲張齡予曾受訪表示若靠自然懷孕，人生很多計劃或會因而延後，本來計劃可以一次懷多個胎兒，最後只懷上1個。

▲ 張齡予在11月19日剖腹誕下健康男嬰。（圖片︰張齡予fb）

張齡予在社交平台不時分享懷孕及生B的感受，她指出兒子是剖腹生下來，回想產子當天，醫生已經劃開子宮，BB還往上頂游，要被真空吸回來。她過了幸福的待產生活後，正式進入當媽媽的角色，她努力湊BB，包括選擇餵哺母乳。初為人母的張齡予，似乎忘記要好好照顧自己休養坐月。

昨日（28日）張齡予在社交平台發帖分享了一篇致所有剖腹產產婦警世文，希望大家不要像她剖腹的傷口受感染需進行手術。她指出自己本身傷口就比較大比較低，因此要把之前所有婦科傷口都縫在一起，皮膚張力比較大，傷口比一般人再更容易崩開，然後不幸裂開、感染，診所已經沒辦法處理，直接轉診至大醫院。

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做手術如同再次經歷剖腹產

發帖之時，她已經住醫院一天半，做了許多檢查檢驗，包括每天3次打3支強效抗生素、身上戳洞抽血，她坦言最慘是外面看似只有1cm小洞，原來傷口破了幾層，而其中一層化膿部分大，要把所有傷口、重新拆開、清創、再重新縫合。

清創重新縫合再等傷口好，等於再一次剖腹產，從打脊椎止痛開始，一切重來一次。

今天早上，張齡予進行手術，她承諾會再跟大家報平安。她感謝老公辛苦送母乳給BB喝，還要回醫院照顧她，兩邊奔波，真的對不起他。截至截稿時，張齡予未有更新帖文。

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警世文提醒坐月3要點

張齡予在警世文提及腹產產婦要好好休養坐月，「第一次剖腹產的產婦，要注意喔」，她列出3項要點︰

1. 一星期不洗澡，只擦澡，避免傷口進水。

2. 不做任何可能拉扯傷口的動作，再小都不要，因為有可能外層傷口看似沒裂開，深層的裂開了，畢竟有七層傷口。

3. 至少再一星期之後、再去紮肚綁身體，因有機會拉扯到傷口。她強調此方面不是指醫生要求要盡量壓住傷口的束腹帶，而是不要再做額外。最緊要一切依照醫生叮囑。

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責任編輯︰王明芳