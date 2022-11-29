【性研究期刊】另一半出軌有先兆？　外遇者有3大性格特質

▲ 《性研究期刊》近期刊載的研究，探討了與「偷吃行為」有關的人格特質。

你有潛在成為「小三」或「小王」的人格特質嗎？這樣的特質竟可能透過科學數據加以預測？《性研究期刊》（Journal of Sex Research）近期刊載的研究，探討了與「偷吃行為」有關的人格特質，發現男性與女性的特質不盡相同，目的性也有所差異。

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克羅埃西亞里耶卡大學研究團隊蒐集187對來自克羅埃西亞的異性戀夫婦作為樣本。所有夫婦均已婚或同居，關係長度從6個月至18年不等。受試者參與了問卷調查，項目包括伴侶的人格特質調查、包括「5大人格特質」與「黑暗三角人格」。

結果表明，男性有「低責任心」、「高度馬基維利主義」（意指對社會冷淡、冷漠，以及對道德的摒棄）等特質，可能與日後的外遇行為有關。另外，研究中的男性也對伴侶控制慾強、喜好掌握全局。女性外遇者則表現出高度的外向性、親和力高與神經質的表現。

「精神病態、低責任心、對道德的冷淡態度，被證明是男性和女性偷吃經歷的最重要預測因素，尤其是男性。不過，與團隊預期相反的是，從研究分析的人格特徵來看，『自戀』特質者與外遇行為並無直接相關性。」研究作者Igor Kardum指出。

男女出軌動機大不同？ 男性追求性吸引力、女性逃避感情失和

Kardum表示，研究中的外遇或婚外情行為，男性的性格特徵對女性的影響，似乎比女性對男性的影響更大。低隨和性和高神經質的男性，甚至會影響原女性伴侶（元配）的觀點，認為另一半的外遇行為，是否為自己所導致，陷入自責、絕望的惡性循環當中。

「有趣的是，男性與女性的外遇動機，在此研究中也有所不同。」Kardum解釋，男性的外遇動機往往基於外遇對象的「性吸引力」、「外表」，與另一半的感情狀態好壞與否較無關聯；女性則基於與伴侶關係的緊張、感情失和，而傾向投入另一段關係。

Kardum指出，雖然該深入探討了外遇行為與伴侶性格的關聯性，但研究仍有諸多限制，例如研究並無針對多種族、同性戀者、全球不同地區者進行調查，未來的研究應該包括更多樣化的樣本。此外，研究的橫截面性質，並無法從結果中得出外遇行為與伴侶性格的因果推論。

自戀感暴棚、無視道德準則 男性「3大特質」與性伴侶較多有關

上述提及的「黑暗三角性格」，不僅可能影響日後的外遇行為，也與潛在的「性伴侶」數量多寡有關？此前芬蘭研究即透過「配偶價值量表」，分析210名男女，進行研究，回答關於吸引力的自我認知、配偶價值與黑暗三角人格的相關問題，發現「自戀、馬基維利主義、精神病態」3種特質確實與男性的性伴侶增加有關。

不過，當研究著眼於女性的人格特質時，與馬基維利主義、精神病態的關聯性則下降。研究結果指出，男性自戀者對於自身的吸引力有著極度誇大的看法，「在女性眼中，該男性的吸引力可能只有6分，但對於男性自己而言，自身吸引力評價可能是8分或9分。」芬蘭圖爾庫大學生物學家Javier Borraz-Leon表示。

Borraz-Leon指出，黑暗三角人格的展現，可能有助於男性從短期交配策略中受益，因為自戀者往往外向且極富自。「具有『雄性特徵』的男性似乎在該研究中更有優勢。這種特徵通常出現在自戀得分高的男性身上。但自戀與女性之間的關聯，則需要更多研究加以佐證。」Borraz-Leon表示。

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【本文獲「潮健康」授權轉載。】