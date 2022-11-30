【全日復課】直擊保良局田家炳小學籌備全面復課  特設5招助學生適應

大埔區津貼學校保良局田家炳小學將於12月5日恢復全校全日制面授課堂，此前，校方特設學生和家長問卷調查，以了解學生和家長的憂慮和想法，結果發現家長和學生普遍較為關心在校午膳摘下口罩進食或會增加染疫風險，因此校方增設「五招」過渡安排。

就教育局於10月25日宣布放寬小學全日面授課堂安排，全級達70%學生接種兩針，最快可於12月恢復全日制面授。據教育局公布的資料顯示，全港有70多間小學申請於12月內恢復全日面授課堂。其中，大埔區津貼學校保良局田家炳小學已向教育局將於12月5日恢復全日制面授課堂。

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田小就即將恢復全日制面授課堂，於11月份特設學生和家長問卷調查，以了解校內學生和家長的憂慮和想法。調查結果發現，恢復全日制上課，受訪家長最擔心子女留校午膳，摘下口罩進食增加染疫風險；其次擔心子女沒有足夠時間完成家課，以及全日制上課，子女温習及補習時間減少。

至於學生方面，受訪學生最擔心沒有足夠時間完成家課；其次是擔心留校午膳，摘下口罩進食增加染疫風險；以及影響他們原本課後活動的安排，需要調動時間。

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保良局田家炳小學校長陳詠賢表示，通過特設的問卷調查，可掌握到學生和家長最擔心和關注的事項。有見家長和學生普遍較為關心在校午膳問題，所以校方特別安排於本週內預製影片，教導學生如何預備午膳程序，以及於上周在課室增設擋板及相關消毒設備，本周開始進行教授使用，以便他們盡快適應在校午膳及減低病毒傳播或感染的風險。

有家長和學生擔心在全日制實施下，學生做功課時間不足，田小校長陳詠賢指，在恢復全日制課堂過渡期內，校方會安排星期一至四下午時段，即第八、九節課堂共一小時，讓學生在校內做功課，而星期五下午則設為綜合活動課，亦不會安排學科課程於下午進行，故此全日制功課量將不會與之前半日制有所分別。

此外，每逢星期一至四下午時段，校方亦會安排科任老師跟進學生做功課情況，老師會統計學生完成功課的情況，如同學完成功課情況欠理想，科任老師將按每班情況，進行「班本調節」；同時，老師亦會按同學個別情況跟進功課，並關心同學未能完成功課原因，提供相關協助。

此外，在疫情下，學生接近三年未嘗試過全日制上課模式，校方較關心學生在下午上課會比較疲累 ，故期望學生們以較輕鬆的方式過渡，決定採用「遊戲方式」，協助學生由半日制過渡全日制。

校長陳詠賢解釋，背後目的是希望學生可以盡快復常，並在做功課與玩遊戲之間，取得平衡。陳校長指，校方為鼓勵學生於學校完成家課，特設鼓勵方式，如學生能於下午2時20分前完成所有家課(根據3年前全日制經驗，一年級有超過一半學生能完成功課，高年級大部份學生能完成8成功課)，將可到特別室進行活動，讓同學有更多活動及與人相處的空間。

陳詠賢校長續稱 ，學生長期半日制上學亦有礙社交發展。為提升學生的群性發展，讓學生互相交流、提升社交以及與人的溝通技巧等，校方於全日制恢復初期，特設玩「 懷舊遊戲」環節，包括Charlie Charlie chit boom boom（遊戲目的是訓練學生手腳律動、專注力、 創作力及 記憶力等）、火車接龍（訓練學生禮貌 ， 遵守規則 ，接受勝負的後果）、掉手巾（訓練學生專注力及反應）、123紅綠燈（訓練學生反應及學會交通規則）等，既可增加學生之間的互動交流合作機會，亦可讓學生多一點新鮮感 ，更希望他們能把一些經典遊戲承傳下來。

因應問卷調查結果，校方增設「五招」過渡安排：

1. 協助學生適應由半日制過渡全日制，包括安排下午時間設為功課及遊戲時段；

2. 安排學生在校內完成功課；

3. 如遇到學生仍未能交齊功課，老師會以關心的角度處理；

4. 預製影片教導學生午膳程序；

5. 上周五於課室內加設擋板及相關消毒設備，本星期一開始教授學生使用，以便讓學生盡快適應在校午膳，以及減低病毒傳播或感染的風險。

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責任編輯︰王明芳