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《分貝恐襲》李鍾碩變炸彈專家對付狂徒　金來沅智破恐襲事件

娛樂 16:25 2022/11/29

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李鍾碩飾演曾經是海軍中尉和門薩成員的炸彈設計者。

《律戰江湖》男星李鍾碩主演新戲《分貝恐襲》，以獨特的題材成爲本年韓國電影最受期待的電影之一。《分貝恐襲》描寫炸彈設計師（李鍾碩飾）試圖用應對一定程度噪音的特殊炸彈佔領城市，跟成為目標的前海軍司令官（金來沅飾）共同拆解「聲音恐怖行動」。

《分貝恐襲》最吸引之處是其獨特的主題「聲音感應炸彈」。這是一種特殊設計的感應噪音炸彈。當達到一定程度的噪音時，距離爆炸的剩餘時間會減少一半。當它超過噪音極限時，炸彈就會爆炸。故與其他電影中常見的計時炸彈完全不同，戲中每一個聲音和噪音都會成為炸彈的潛在引爆器，瞬間讓「聲音恐怖動作」增加刺激感。

以「聲音恐怖動作」為設計。

戲中金來沅飾演成為恐怖襲擊目標的前海軍司令官，因接到炸彈設計者的神秘電話，捲入恐怖襲擊事件。而李鍾碩飾演曾經是海軍中尉和門薩成員的炸彈設計者，兩個角色之間的對峙緊湊，將故事的張力提升到更高的水平。

李鍾碩以出乎意料的演技塑造了一個變幻莫測的角色，變身為一個從未見過的全新形象。他也提到與自己同齡演員中，都向前輩金來沅學習演技，故慶幸能夠透過這部戲與金來沅變得更親近。

《分貝恐襲》

金來沅對李鍾碩也大送高帽，指：「在拍攝電影的過程中，他是最認真、最熱情的人，所以從他那裏得到了很多能量，可以產生很大的協同效應。」
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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