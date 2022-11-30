【創業追夢】港媽兩度開公司陷清盤危機　兒子一句話感動媽媽苦撐再創業

▲ 港媽Benny雖然經歷兩次開公司失敗，但得到兒子窩心的一句話，決定第三次創業，籌辦小朋友的藝術活動，目的是啟發他們的創意。

3孩之母的Benny在年輕時，曾經創立活動策劃公司及派對公司，原本發展不錯，可惜卻因資金周轉不靈及遇人不淑，兩次創業都失敗離場。

但個性堅強她卻選擇不放棄，決定第三次創業，籌辦小朋友的藝術活動，目的是啟發他們的創意。活動辦得有聲有色，吸引不少學校及商場主動聯絡合作。雖然工作忙碌，但她自言愈忙愈開心，因為希望推動藝術教學，讓小孩可以從中找到創作的樂趣，能開心學習。

Benny自小便愛上藝術，原來緣於她的爸爸。「我是家中大女，媽媽想我做妹妹榜樣，於是對我管教很嚴，為我報讀很催谷的學校，每天有做不完的功課。不過每次做美術功課時，我都好開心，因為爸爸一定會幫手，他利用屋企的物品去做，好似薄餅盒及衫架等，做出來的作品相當不錯，有時甚至會在學校攞獎，令我漸漸愛上藝術。」後來，她到美國升讀高中，大學選修藝術科。

▲ 她說因兒時跟爸爸一起做美勞功課，讓她愛上藝術。(陳靜儀攝)

回港後，她從事活動策劃工作，於私人會所舉辦活動。「我本身有藝術底子，加上喜歡小朋友，所以主要做兒童嘉年華會，但因會所budget有限，曾試有次主辦機構只願意出500元，但要在一個攤位有環保活動之餘，更要舉辦小朋友環保時裝設計比賽，於是我只好慳得就慳，晚上去工廠區執紙箱及木板，用作設計不同的活動物品，相信我的創意便是這樣逼出來。」

後來嘉年華做到有口碑，有大型私人屋苑及商場向她招手，每次舉辦活動的酬勞豐厚，試過一個活動收十多萬元，當時生意發展理想。

但可惜當年的行規是活動公司要先墊支，待活動完成後客人才「找數」，Benny公司便經常出現資金周轉不靈的情況，就算有生意都不敢接，白白流失不少機會，最後公司只好關門大吉，她當時心灰意冷，離開香港到內地做酒店的工作。

再接再厲創業

兩年後回港，她跟男友組織家庭，很快便誕下長子，她做全職媽媽照顧家庭。雖然樂於陪伴兒子成長，但Benny卻很懷念從前工作的歲月。「當時我想有甚麼工作可以一邊湊仔一邊做，便想到開一間專做小朋友活動的派對公司。」

▲ Busyart不時舉辧藝術活動，小朋友十分投入。（被訪者提供圖片）

由於接洽的對象主要是媽媽，Benny笑言相當方便。「我會帶埋兒子去跟她們會面，通常會選在會所裏，小朋友可以在Playground玩，我們則可在隔離傾。」

派對公司生愈做愈好，周六日更忙個不停，曾試過一天有5個派對活動。當時兒子只有3歲，Benny有時會帶着他工作，人仔細細的他，有時更主動提出幫手做一些簡單的工作，如負責搬運氣球等，Benny還以為兒子很享受跟媽媽一起工作。

不過有一天，兒子卻對Benny說：「他問我可否不要每個星期六日，都是跟其他人慶祝生日，我終於覺得不對路，明白到自己只顧工作卻忽略了他，加上我當時陀着妹妹及公司剛開始轉營走高級路綫，公司拍檔找來幾位朋友幫手，並叫我好好養胎及照顧家庭，於是我便暫時休息，待妹妹出世才計劃再工作。」

大約兩個月後，她發覺公司生意不停下跌，拍檔承認計錯數，公司出現嚴重財政問題並建議清盤，Benny相當震驚，但因早前已接下一些聖誕節派對定單，不想失信於客人故獨力撑下去。當時她已懷孕8個月，仍到派對現場工作。「我一邊工作一邊摸着肚子，BB不時會踢我，好記得當時我跪在地上鋪地毯，眼淚不期然流下，更弄濕了地毯。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

回到家後，兒子見她心事重重，Benny向他解釋。「我話媽媽前面有一個大窿，不知怎算好，兒子說拖我一起跳過去，但我話妹妹在肚內不能跳，於是他說會搬塊木板一起行過去。我當時很感動，覺得兒子都想盡辦法幫我，故我一定會捱下去。」

當所有聖誕派對完結後，她便決定暫停工作，女兒出世後便在家安心坐月。

放手讓小孩自由創作

Benny一直希望東山再起，故決定第三次創業並轉變生意模式，不想再受任何人影響令自己方寸大亂，於是便開設了Busyart，主要舉辦小朋友創意藝術活動，宣揚「啟發創意、源於生活」的概念。「其實香港小朋友很幸福，物質相當豐富，我想鼓勵他們可以用日常的生活品及廢棄的家品創作不同的物件，如玩具及擺設等。」

由於着重啟發創意，故會任由小朋友發揮。「我們不會設有說明書，亦不會經常guide着他們製造作品，由小朋友自行決定，其實任何人都想自己話事，孩子也不例外，我們應該尊重他們。他們的作品不是一件Fine Product，只是他們覺得靚便可以。好似創作一個茶壺，小朋友喜歡高或矮、大或細都可以，因背後可能有不同原因，如果小朋友喜歡大茶壺，可以盛很多的水，因想跟多人一起分享，故此要理解小朋友創作的動機，放手讓他們盡情發揮。」

▲ Benny3個孩子分別是11歲哥哥、7歲及4歲妹妹。（被訪者提供圖片）

Benny會跟學校及商場合作舉辦藝術活動，今年暑假更為一個劇團製作環保道具，服務很多元化。「我不時到學校做藝術顧問，通常是參與畢業禮或周年紀念做藝術Project，我會為學校提供意見，讓學生以自己能力製作出藝術作品。」

多年來接觸過不少小朋友，Benny自言他們擁有無限創意，但很多家長都不願放手，要孩子跟着他們的意向。「有個家長跟我說兒子每天只畫恐龍，好似不識畫其他東西，我跟她說可以問小朋友不同問題，如這隻恐龍叫甚麼名字、它有沒有其他朋友；今日它們去了哪裏玩，沙灘還是公園等，以一連串的問題引導小朋友不同的想法，增強他們的創作意念，創意便會一發不可收拾。」

身教溝通最重要

Benny有3位小朋友，分別是11歲大仔、7歲及4歲的妹妹。他們都很喜歡藝術，哥哥及家姐愛畫畫，妹妹就經常做紙黏土。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

在教養上，她自言現在年代進步，家長的角色亦有所不同。「以前小朋友甚麼都會問媽咪，現在就會問Google，故家長不要經常在仔女面前擺出『我食鹽多過你食米』的姿態，否則仔女很快跟你說再見，大家應該互相尊重，要聆聽仔女的感受，了解他們的需要。」

而且她認為大條道理式的說教方法已不合時宜，身教才最重要，大家亦要有充分的溝通。「遇到問題大家可一起傾，互相討論。我經常跟他們說長大了會離開父母，但當需要時，父母一定會在身邊成為最佳的聆聽者。」

記者：招美寶