【超市盜竊】涉超市偷670元食物及嬰兒用品　休班女警被控明年初再訊

▲ 涉超市偷670元食物及嬰兒用品，休班女警被控明年初再訊。（資料圖片）

39歲休班女警涉於今年7月在屯門市廣場超市內，偷竊總值逾670元的嬰兒用品及食物，當中包括奶嘴，被控1項盜竊罪。涉案女警今（29日）於屯門裁判法院提堂，暫時毋須答辯，裁判官應辯方申請，將案件押後至2023年1月12日再訊，以待被告索取法律意見及文件，另准被告以現金500元保釋。

被告黎美芬（39歲）報稱警員，據悉現已被停職，被控1項盜竊罪。控罪指，被告於2022年7月13日，在屯門市廣場1期地下高層及1樓AEON偷竊1包蜜桃、1包士多啤梨味泡芙、1包北海道軟忌廉迷你泡芙、1包芝士條、1包西蘭花、1包紫洋葱、1包嬰兒防逆流兩用吸鼻器、1包「Pigeon」兩個裝母乳實感奶嘴、1包「Pigeon」母乳實感奶嘴，總值676.2元，而上述物品為AEON Stores (Hong Kong) Co Limited的財產。

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記者：梁錦麟