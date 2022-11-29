【英國升學】劍橋取消部分熱門學系入學試　升學專家分析︰報考難度增加

▲ 劍橋大學取消部分熱門學系入學試。（iStock圖片）

英國劍橋大學早前宣布，將於2024至25學年起停辦部分入學考試，包括一些熱門學系如醫學系、工程系、自然科學及數學系。有升學專家分析，近年英國高考的「評級通脹」或是改革導火線，預料劍橋未來會引入新考核模式。由於無往年經驗作參考，將來在新制下報考劍橋的難度或增加。

最新影片︰

入學試是收生參考

劍橋大學考試院入學測驗部指出，籌辦上述入學考試的過程非常繁複，需要動用大量人手，但考試費用須考慮學生的負擔能力，不能定得太高，長遠而言，不論在運作及財政方面均難以持續。新安排在2024年才會逐步實施，因此今年的入學考試和結果不受影響，下年的招生安排和申請流程亦維持不變。

大學入學試是公開試以外的額外收生參考，例如BMAT（BioMedical Admissions Test）是醫學系、牙醫學系、生物醫學和獸醫學系的入學試。目前共有7間英國大學參考BMAT收生，除了劍橋外，還有牛津大學、倫敦帝國學院、倫敦大學學院、布萊頓及蘇塞克斯醫學院、蘭卡斯特大學、列斯大學，其他國家亦有部分醫學院參考BMAT收生。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

新考核或較難掌握

英識教育執行總監陳思銘指出，學生若有意在2024至25學年入讀劍橋等頂尖學府的醫學系、工程系，只餘下一次機會應考現行入學試，即2023年舉行的入學試。假如不慎失手後，又決定再嘗試遞交申請，便需要應付新考核模式，屆時沒有過往試題和前人經驗作參考，難以提前掌握考核重點並作相應訓練，變相增加難度。



他引述英國私立預科學院Oxford International College首席教育總監Yasmin Sarwar指，近幾年英國高考因疫情取消實體考試，改用中央評估成績，導致「評級通脹」，考獲A*或A的學生人數大幅增加，大學招生官難以單憑公開試成績，分辨出真正頂尖的學生，因此改革大學入學試是必要之舉。

Yasmin分享，劍橋向來重視入學試，在部分學系的收生分數當中，入學試成績佔比重最高達到60%，因此不太可能完全取消。她認為，對國際學生而言，設入學試比只看公開試成績更可靠，因為招生官會以統一標準來比較學生的能力，等於與英國學生站在相同「起跑線」。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰駱秀玲