【院舍人手】津助院舍明年准輸外勞　工會見勞副局局長表達關注

▲ （工聯會提供）

勞工及福利局局長早前透露計劃將在明年第一季推出「特別計劃」容許輸入院舍護理員，並擴大輸入外勞至所有院舍。工聯會對事件表示關注，今（29日）約見勞副局局長孫玉菡表達關注，且對政府提出多項建議，要求保障本地工人優就業。

工聯會理事長黃國表示，勞工界非常關注政府計劃引入安老業外勞一事，而在仍有十多萬人失業的情況下，他提出應給予香港年青人、基層勞工機會，改善薪酬待遇和工作條件；另外，他反對在政府和資助機構安老院輸入，打擊本地勞工就業。黃國指，要落實就業優先為本的政策，制定合理薪酬水平，加強培訓，增加彈性工作，吸引更多婦女勞動力參與。政府應先保障本地工人優先就業。

陳鄧源提到，工聯會早前就探討安老行業人力需求發表了一份研究報告，建議政府以「提升待遇、培訓為核心」為原則，包括優先改革安老院舍員工薪酬待遇 ，如改變行業長工時變三更制及增設夜班津助，同時應全面提升院舍空間及改變工作環境，以及全面改變培訓與招聘，同時搭建「由照顧作起點」多元晉升階梯等。

梁子穎亦表示，政府不遺餘力地培訓本地院舍護理人才，但成效不彰主要是因為護理員薪酬待遇反映不了勞動價值，而且缺乏職業上流階梯所致。因此建議在保健員職系內增加職級，並讓保健員銜接更高一級的「安老照顧專業」及「護理專業」專上課程，長遠設立照顧專業職系，並將安老照顧資歷逐步拓展至大灣區，豐富從業員事業發展等。而為吸引社區勞動力加入安老行業，也建議加強培訓，並善用及加強「先聘用、後培訓」計劃，建立一站式社區護理人才庫，這樣才可將勞動力釋放並配對得宜。

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責任編輯：袁澍