【港區國安法】湯家驊：人大非凌駕終院之上　英御狀或難抵外國政府壓力

▲ 行政會議成員湯家驊，本身是資深大律師。（經濟日報資料圖片）

特首李家超提請全國人大常委會解釋《港區國安法》，本身是資深大律師的行政會議成員湯家驊今日在電台節目表示，今次提請釋法與過去5次人大釋法不同，亦不應視人大常委會是終審法院之外的上訴法庭。

湯家驊表示：「人大常委會行使的是立法解釋權，這個解釋權在大陸法國家是相當普遍，我們終審法院行使的是香港的司法審批權，這個與立法解釋權有明顯分別，兩個權力的行使應該互相配合，沒有任何衝突，不應混為一談，換句話說，不應視人大常委會為終審法院以外的上訴法庭。」

他又指出，本過去過去5次釋法都是關於《基本法》，今次則是就立法方面的問題作出解釋，而《港區國安法》並非憲制文件而是全國性法律。

湯家驊亦提到，律政司去年聘請英國御用大律師David Perry來港擔任主控官，處理黎智英及民主派非法集結案，但最終因英國政府施壓而請辭，認為外界對海外律師處理國安案件有疑慮，是可以理解。

他說：「這突顯了英國專業大律師他們的專業操守都是有問題，因為他們抵受不住，或不願意接受政治壓力，現時有另一位御用大律師來香港，他會不會因為英國與中國敵對的現狀，受英國政府或輿論壓力，做出一些違反國家安全的行為，或不適合執行國家安全案件的責任？」

湯家驊強調，《港區國安法》屬預防性法律，不應在國家安全直接受損後才補救，而本港有不同法律專業，可以應付不同類型案件，而他們均受大律師公會及律師會監管，相反外國律師辦完案就會離港，大幅削弱對他們的監管能力和阻嚇作用。

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責任編輯：胡偉明