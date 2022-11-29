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【天氣】天文台料明起氣溫「直線下降」　周四周五市區氣溫低至13度

社會 16:47 2022/11/29

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長者安居協會行政總裁王虹虹（右），香港天文台助理台長陳栢緯（左）。（梁偉榮攝）

香港天文台助理台長陳栢緯表示，雖近兩日天氣較暖，市區溫度普遍28度，新界達30度以上，但冷鋒將在今晚至明早橫過華南沿岸，預計明日日間天氣將接近「直線下降」，明日凌晨氣溫先將降至24度，並在日間逐步下降，明晚最低氣溫為15度，星期四及五早上市區氣溫會降至13度，新界再低一、兩度，要至周末季候風稍為緩和，溫度才會回升。

陳栢緯表示，直至11月尾氣溫仍然炎熱，天氣反覆的原因整體與全球暖化有關，他續稱，香港仍受拉尼娜現象影響，一般情況下冬天的溫度會是正常至偏低，但受全球暖化影響，過去兩年即使受有關現象影響，溫度也屬正常至偏高，因此預料今年冬天平均溫度同為為正常至偏高，而寒冷天氣日數則為正常至偏少，即9至17日或更少。

長者安居協會行政總裁王虹虹表示，在寒冷天氣或酷熱天氣警告下，協會旗下的「一線通平安種」求助個案會增多，每月約有3000宗緊急求助個案，氣溫驟降下，長者多因痛症、氣促及跌倒而向協會求助；提醒氣溫驟降或影響長者氣管健康，特別是有長期胸肺疾病的人士，呼籲若在未來數日感不適要及早求醫。

王虹虹建議，長者應保持家長空氣流通、多喝暖水，以及穿足夠衣物，但不要穿過分厚重的衣服，並呼籲長者應接種至少3針疫苗及流感針。

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記者：黃小冰

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