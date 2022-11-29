【家庭理財】港夫婦月入$8萬養一家四口月月清　丈夫呻太太開支成謎

▲ 兩公婆加埋搵8萬，一家四口嘅家庭應該好好使吖！

本港一對夫婦月入$8萬元，養一家四口惟月月清，丈夫稱每月給太太1.5萬元家用，他大呻太太開支成謎，更充滿疑問問「呢頭家健康嗎？」

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該名港爸早前在香港討論區發帖，主題是「兩公婆搵8萬，但月月清，無儲備，正常嗎？」，港爸養一家四口，包括兩夫婦、一bb及一工人，他稱自己每月搵4.3萬元，俾太太1.5萬元家用，6千元老家，4千元找銀行借貸，每星期六日屋企的使費約5千，自己的支出則為1萬元，剩餘的留來交稅。

1.5萬元家用包括：工人姐姐5千，水電煤2千，租金3千（親戚地方所以平租），仲有5千買奶粉，尿片，屋企食物，日用品等，唔夠就由老婆負責。

港爸給老婆的家用，全部用來繳付屋企費用及工人姐姐人工，而太太每月3.8萬人工沒有淨袋，她為bb買了一份儲蓄保險，每月繳交2千元，而BB讀N班的3000元學費則要由港爸繳交，

老公只知老婆幫BB每月買2千儲蓄保險，其他無權過問老婆如何使費，所以唔知使費詳情，只知老婆都係月月清。

港爸續指，因為BB要讀N班，老婆冇錢俾，所以他要負責每月約3千元的學費，他更列明每月開支，但太太所搵的錢卻不落不明，他充滿疑問問：「呢頭家健康嗎？」

港爸1萬元使費 2500 食飯（工作關係，星期一至五，一日3餐都唔會喺屋企食） 500 車費 3000 個人消費（買煙，買馬六合彩，剪頭髮等等） 1000 儲錢 3000 雜費（包括：300電話費，500屋企電器卡數分期，500保險，500屋企上網+睇波，200老家上網，1000老家水電煤費） 5千元屋企消費 包括bb睇醫生，星期六、日同老婆bb出去行街食飯買bb玩具，帶bb去下playhouse 、迪士尼，買保健產品俾老婆，買n班校服等等（即係唔係用喺自己度嘅洗費)。 580 出街日嘅用膳費用「基本平均」早餐80，午餐200，晚餐300， 出街消費有時多有時少，睇吓有冇買書買玩具俾bb 睇吓去嘅地方收唔收入場費等（eg農莊，playhouse) 特發嘅，有bb睇醫生等 需要時一家3口的士出入 有錢淨會買下保健產品俾老婆 *一個月3-4日出街日 3千元N班學費 讀半日n班

貼文一出，即引起網民熱議，不少網民指樓主月月清不是全家，應該找老婆好好去傾，「月月清不是全家，係個老公」、「每個星期六日都洗五千，好大使。老婆d錢唔知去咗邊，標題就應該改為“月入四萬月光族”」，有網民更提醒樓主小心網上騙案，「你老婆中左網上情緣，借錢俾人創業」，另外有網民表示，他認識兩公婆比樓主搵少一半，每人一、兩萬，一家四口都沒有這個個問題，「你兩公婆搵 8 萬喎，老婆搵 3 萬 8 人工，都唔使家庭支出，仲要收每月萬幾家用？所有開支都你俾晒，咁你走佬留低仔女佢就大檸樂。」

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責任編輯︰王明芳