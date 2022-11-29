【新冠肺炎】一文看清密切接觸者定義及檢疫期　曾同枱用膳需不需檢疫？

▲ 一文看清密切接觸者定義及檢疫期，曾同枱用膳需不需檢疫？

現時一般社區確診人士的密切接觸者如已接種至少兩劑新冠疫苗，最快可於第7天完成檢疫。根據衞生防護中心推出的家居檢疫手冊，密切接觸者的定義為確診者的同住人士。

根據衞生防護中心推出的家居檢疫手冊，列出當有人確診，其同住家人便會被視為同住家人，須接受家居檢疫和醫學監測。

港府於2月底公布，密切接觸者如已接種至少兩劑新冠疫苗，可在接受家居檢疫第6天及第7天進行快速測試，若他們在這連續2天的快速測試均取得陰性測試結果，將可以於第7天提早離開社區隔離設施或家居如常生活；如未打針或只接種一針疫苗，如被列為密切接觸者，則需檢疫14天。

近日經快測確診的染疫者向TOPick表示，網上呈報確診時不用上載安心出行紀錄，亦毋需呈報確診共同用膳人士，只需呈報同住人士資料。

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記者：鄧凱文