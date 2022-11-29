  • 27°C
香港時間 : 20221129日 (週二) 17:42
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【最新疫情】今增7,547宗確診　連續5日下跌

社會 17:00 2022/11/29

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

今增7,547宗確診，連續5日下跌（曾耀輝攝）

本港今日（29日）新增7,547宗確診，為連續5日下跌，其中輸入佔590宗。另增13名染疫者離世，分別為7男6女，年齡介乎53歲至99歲，其中1人已接種4針疫苗、7人已打3針、2人已打2針、3人一針未打。

學校個案方面，今共807間學校呈報1,757宗確診，涉1,501名學生和256名教職員；有28間學校共33班因出現群組感染，需停課7日。

院舍個案方面，18間安老院舍，共30名院友及5名員工確診，57名院友及3名員工需要檢疫；5間殘疾人士院舍，共5名院友及1名員工確診，15名院友需要檢疫。

Omicron變種病毒株亞系方面，BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系分別佔本地個案0%及約73.9%，而本地個案中亦累計發現91宗XBB、16宗XBD、一宗BA.2.75.2、兩宗BF.7及104宗BQ.1.1亞系個案。

最新影片：

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：鄧凱文

相關文章

【最新疫情】今增9,219宗確診　當局料12月初可開打復必泰二價疫苗
16:22 2022/11/24
【最新疫情】今增9,219宗確診　當局料12月初可開打復必泰二價疫苗
【最新疫情】今增8878宗確診　輸入佔562宗
16:49 2022/11/25
【最新疫情】今增8878宗確診　輸入佔562宗
【最新疫情】再增679間學校呈報陽性12班須停課一周　再多12間安老院舍呈報個案
16:28 2022/11/24
【最新疫情】再增679間學校呈報陽性12班須停課一周　再多12間安老院舍呈報個案
【最新疫情】今增8874宗確診　另多9名確診病人離世
16:44 2022/11/26
【最新疫情】今增8874宗確診　另多9名確診病人離世
【最新疫情】今增8033宗確診　另多20名確診病人離世
16:37 2022/11/27
【最新疫情】今增8033宗確診　另多20名確診病人離世
【最新疫情】今增7,793宗確診　另增26名染疫者離世
17:01 2022/11/28
【最新疫情】今增7,793宗確診　另增26名染疫者離世

你可能感興趣

【最新疫情】今增9,219宗確診　當局料12月初可開打復必泰二價疫苗
16:22 2022/11/24
【最新疫情】今增9,219宗確診　當局料12月初可開打復必泰二價疫苗
【最新疫情】今增8878宗確診　輸入佔562宗
16:49 2022/11/25
【最新疫情】今增8878宗確診　輸入佔562宗
【最新疫情】再增679間學校呈報陽性12班須停課一周　再多12間安老院舍呈報個案
16:28 2022/11/24
【最新疫情】再增679間學校呈報陽性12班須停課一周　再多12間安老院舍呈報個案
電子支付 幼稚園 院舍 小學 公立醫院 中學 商場 醫生 疫情 殘疾

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【英年早逝】香港加密貨幣公司市值曾達234億　30歲創辦人睡夢中猝死
今日 12:42
【英年早逝】香港加密貨幣公司市值曾達234億　30歲創辦人睡夢中猝死
【病毒危機】潛伏4.8萬年古老病毒出土　仍具傳染力恐掀新一波流行
13:59 2022/11/28
【病毒危機】潛伏4.8萬年古老病毒出土　仍具傳染力恐掀新一波流行
【東張西望】男童疑被阿拉斯加犬咬傷面部　狗主指男孩父母：惡人先告狀
18:46 2022/11/28
【東張西望】男童疑被阿拉斯加犬咬傷面部　狗主指男孩父母：惡人先告狀