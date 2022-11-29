【最新疫情】今增7,547宗確診　連續5日下跌

▲ 今增7,547宗確診，連續5日下跌（曾耀輝攝）

本港今日（29日）新增7,547宗確診，為連續5日下跌，其中輸入佔590宗。另增13名染疫者離世，分別為7男6女，年齡介乎53歲至99歲，其中1人已接種4針疫苗、7人已打3針、2人已打2針、3人一針未打。

學校個案方面，今共807間學校呈報1,757宗確診，涉1,501名學生和256名教職員；有28間學校共33班因出現群組感染，需停課7日。

院舍個案方面，18間安老院舍，共30名院友及5名員工確診，57名院友及3名員工需要檢疫；5間殘疾人士院舍，共5名院友及1名員工確診，15名院友需要檢疫。

Omicron變種病毒株亞系方面，BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系分別佔本地個案0%及約73.9%，而本地個案中亦累計發現91宗XBB、16宗XBD、一宗BA.2.75.2、兩宗BF.7及104宗BQ.1.1亞系個案。

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記者：鄧凱文