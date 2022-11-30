【港區國安法】鄧炳強：本港現「再次顏色革命」雛形　內地學生、傳媒如違法要負後果

▲ 保安局局長鄧炳強。（梁偉榮攝）

新疆烏魯木齊大火致10死9傷，引發內地多城市反封控示威，本港的大學和街頭，早前亦有人手持白紙聚集響應。保安局局長鄧炳強形容是「再次顏色革命的雛形」，強調若不想香港重回2019年狀態，一定要防範於未然。又指無論是內地學生還是傳媒，如違法要負上後果。

鄧炳強今日見記者時指出，有人在不同社交平台，包括反華爲主的社交平台，借悼念烏魯木齊火災為名，試圖策動針對中央的活動，當中有2019年反修例事件的積極分子，形容行動有高度組織性，並以大專院校為基地，組織他人上街，他批評有人死心不息危害國家和香港安全，刻意利用社會矛盾事件為藉口，希望「集氣」煽動分化。

白紙寫「濫權」、「領袖下台」等字眼或違國安法

鄧炳強指，不少年輕人愛國和有理想，希望他們不要被煽動危害國家安全，呼籲大家譴責一切破壞社會安寧和暴力行為，大專院校管理層亦有責任防止校園再次淪為「黑暴」基地。

至於手持白紙是否違反國安法，鄧炳強指，要視乎整體情況，指有人鼓吹學生手持白紙和刻意淡化事件，實則是圖謀顛覆政權。他留意到不少白紙上寫有「濫權」、「領袖下台」、「獨裁」等字眼，指全部都有可能違反國安法。他提醒不應被煽動，否則可能要承受法律後果，又強調法律面前人人平等，無論是內地學生或傳媒，如果違法，就必定會負上後果，執法部門會嚴正執法。

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責任編輯：林曉君