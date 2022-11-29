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【繩角】KB難忘與娟姐即興演鬧交戲　與AK演兩兄弟感受對方的專業

娛樂 17:27 2022/11/29

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KB有份參演《繩角》。

ViuTV劇集《繩角》現正熱播，除了江𤒹生（AK）、楊樂文（Lokman）亮麗演出外，劇中飾演AK爛賭哥哥「歐陽正」的李健宏（KB）亦喜感十足，為緊湊的拳擊戲，添上輕鬆搞笑位。

繼劇集開首，KB為避債主追債，不惜強吻男警後，即將他又會跟飾演「三姑」的練美娟上演一幕惹笑鬧交戲，期間KB透露這場鬧交戲是即興上陣，事前雙方都不知互鬧內容，故拍攝時笑到「爆肚」。

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難忘與娟姐鬧交

相隔四年再度拍劇，KB指今次角色是從演以來最多對白的一次，對他來說好有挑戰，幸好角色帶一點無賴，笑言合適他演繹，而拍攝過程中，KB最難忘的演出，莫過於跟練美娟的鬧交戲。

他說：「最有趣嘅事就係同到娟姐合作，有一場戲係喺洗衣店，我同娟姐要互相鬧對方，呢一場戲我同娟姐都係爆肚演出，點樣鬧對方係事前完全唔知道，因為太即興關係，所以現場每一位工作人員，都畀我哋嘅對白笑到停唔到。可能我自己本身都鍾意畀人鬧，所以娟姐鬧我嘅時候，我覺得非常之享受。」

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與AK再合作

至於提到跟AK合作飾演兩兄弟，KB指之前跟對方合作過《擊戰》，所以關係熟落，而今次合作拍劇感受到AK的專業。

KB表示：「我哋收到劇本後都有一齊研究點樣去演繹呢個兄弟情，因為兄弟情有好多種，唔一定係要肉肉麻麻，反而係親生兄弟先會唔客氣咁溝通。」

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東東初嘗拍劇

此外，憑《全民造星IV》出道的郭彩東（東東），今次在劇中亦首度客串演出。

她表示對於第一次拍劇，感覺新奇，雖然對白不多，但樂在其中，而在拍攝前東東因為踩板受傷，鏡頭後她要用拐杖行走，行動上有少許不便，幸好對拍攝影響不大。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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