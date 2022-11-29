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【我們的歌】陳慧嫻夥孟慧圓再唱代表作 　剪輯《傻女》短片勾回憶

娛樂 17:21 2022/11/29

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熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

陳慧嫻再唱《傻女》。

音樂綜藝節目《中國夢之聲‧我們的歌》第四季，繼續進行爭奪音樂盛典席位的團最後一輪比賽。陳慧嫻這次跟拍檔合唱《我比從前更寂寞》，隨後又跟另一隊員演繹自己的經典作品《傻女》。經過全新的演繹，慧嫻勝出順利獲得音樂盛典入場券，角逐最終勝利。

在跟拍檔楊坤重新演唱歌曲《我比從前更寂寞》前，他跟慧嫻分享這首歌的創作故事，慧嫻聽後十分感動，二人以飽歷風霜的聲線，演唱出痛苦、迷惘的感情，令現場觀眾聽得十分感動。

隨後，慧嫻跟另一拍檔孟慧圓以「慧聲慧色」組合上陣，將代表作《傻女》改編，將以往的落寞悲傷曲風來一個大反轉，改以更多的正能量注入歌曲。這個版本的《傻女》更像是姐姐和妹妹之間的互相鼓勁，歌聲中蘊藏着更多希望。

慧嫻表示：「這次的合作令我有一種在和自己年輕的自己相互傾訴交流的感覺。我倆一起合唱，歌曲場景都一一浮現眼前，好喜和圓圓合唱的這版改編。」

比賽過後，慧嫻於社交網站再上傳一條特別剪輯的清唱《傻女》的短片，更說：「34年後再唱《傻》女》，在台上沒唱夠，所以再清唱一次給大家聽。」三個版本的《傻女》順序呈現，喚醒網民對歌曲的回憶，網民紛紛留言聽出耳油，「聲線成熟很多，很足！」、「一開口就是永遠的經典。」「太過份啦！清唱都咁好聽！」

撰文 : TOPick柴犬出動

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