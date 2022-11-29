【開心速遞】Ali陳瀅爭花球輸給翟威廉　「李莫仇」張詩欣婚宴賓客陣容媲美台慶

▲ 「李莫仇」張詩欣舉行婚宴。

憑TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》「李莫仇」一角入屋的張詩欣昨天（11月28日）跟拍拖5年的攝影師男友陳家勝共諧連理。

婚禮於五星級酒店舉行，不少圈中好友到賀，李佳芯、陳瀅、蔡思貝、劉佩玥(Moon)、「瘩子團隊」JW、朱敏瀚、陳瀅、周嘉洛、林夏薇、黃嘉樂、鄭丹瑞、張達明、洪永城、徐榮、余思霆、蘇皓兒、鄺潔楹(Judy)、林凱恩、翟威廉及張振朗跟女友楊思泳等。

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朱敏瀚余思霆大方合照

當中，余思霆與朱敏瀚這對分手情侶在婚宴上碰頭時，二人大方影大合照。

此外，新娘子張詩欣的同期藝員訓練班同學丘梓謙、焦浩軒、董敬文等也有出席，賓客星光熠熠好比TVB台慶。

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新郎哥感謝同事

席間一對新人進行簽字儀式，之後張詩欣跟老公在台上錫錫，現場隨即起哄大叫。

另外，新郎哥陳家勝在台上致詞時，表示很開心加入TVB後認識到太太，亦感謝同事們照顧。

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至於在拋花球環節裡，一眾未婚女藝人陳瀅、李佳芯、蔡思貝及阿Moon等「嚴陣以待」。

當中劉佩玥從後攬實蔡思貝，「爭到」出面，認真搞笑！

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翟威廉接得花球

不過一眾女藝人最終爭不到，花球落在翟威廉手上，蔡思貝跟阿Moon更恭喜翟威廉，著他快點結婚，而陳瀅即取笑JW：「跌正你隔離，你都唔去搶！」

一新對人接受《無綫娛樂新聞台》訪問，新郎哥大讚太太靚女、慳家和孝順，絕對是100分張詩欣表示不會阻止老公繼續打波，只因為她都會一起打。另外他們表示婚後未有計劃「造人」，「唔考慮住，享受下二人世界先。」