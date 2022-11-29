【繩角】旨呈為角色減10公斤兼瘋狂脫水　公開保持身形秘密餐單

▲ 旨呈為《繩角》進行地獄式特訓。

曾參與《全民造星III》的旨呈有份參與ViuTV話題劇《繩角》，飾演MIRROR成員Anson Kong（AK）、Lokman及Tiger同拳館的師兄弟。他稱由於角色是打得之人，故自去年8月收到試鏡邀請後，花上一年時間積極為角色作準備。

為角色進行地獄式特訓

踏入開拍前三個月更加閉關進行地獄式特訓，包括：操肌、練拳、減肥與減脂，旨呈說：「因為角色需要除衫，加上我本身都係易肥嘅人，所以開拍前進行地獄式特訓，最後階段要每日飲8公升嘅水，再瘋狂脫水，我由79kg減到69kg，體脂由19減到10。」

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有血有汗

旨呈透露拍攝期間正值炎夏，氣溫高達36度，而且拳館沒有冷氣，每當拍攝拳館的拳擊戲時，要捱着高溫在鏡頭前不斷揮拳，差點打到暈低。

其中一幕他要跟AK在擂台上對打，最後更被對方打到真流血：「因為我哋兩個都冇打擂台嘅經驗，大家都好驚會打到對方，所以就住就住，其中有個鏡頭係AK要打我個頭，但佢唔敢用力打，拍咗好耐，但出嚟個效果唔夠迫真，後來我叫佢用力打，我會頂住，佢打完我之後，我流晒牙血，佢同現場工作人員都嚇到呆咗，不過我係完全冇事。」

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「成日都食到嘔」

他稱雖然拍攝過程辛苦，但大家非常團結認真，一停機便會不停舉啞鈴及做掌上壓谷胸肌，幾乎所有演員都食足三餐雞胸肉以保持最佳身形。

旨呈更大爆他在拍攝期間的秘密餐單：「食物嘅控制係最誇張，每一日10隻雞蛋、兩塊牛扒、3個牛油果，同埋日飲4公升嘅水，而家諗返到好佩服自己嘅毅力同意志！因為成日都食到嘔，絕對唔容易應付！」

而他更曾因為展現最佳狀態中水毒：「差唔多要拍攝除衫嗰一個場景，要去到脫水嘅時候，我成日都飲晒劇組嘅蒸餾水。 試過有一次飲得過量嘅水中咗水毒。返去屋企嘅時候，標冷汗，發燒唔舒服作嘔。後來先知道，原來係中水毒，吸納太多嘅水，真係經一事長一智！」

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夢想成真演拳擊手

演出經驗漸趨豐富的旨呈被問到為何如此重視《繩》劇，他大爆因為這是一直夢寐以求的角色：「由細到大都好鍾意睇拳擊嘅電影，印象最深刻嘅一定係Rocky！自從入咗行開始接觸電影同埋劇集拍攝，都非常期望，總有一日可以飾演拳擊手角色，好開心今次夢想成真！而且呢一個係我第一套喺ViuTV嘅劇集，所以更加希望比觀眾有耳目一新嘅感覺，有別於過往大家喺螢光幕見到我都係嘻嘻哈哈嬉皮笑臉嘅形象！」

另外，講到工作，旨呈除了拍劇外，最近忙於製作新歌，由於明年是Beyond 40周年，公司邀請旨呈演繹其中一首Beyond從未曝光的歌曲：「佢哋畀咗首未公開過嘅Demo我，首歌係由Beyond作曲，我再搵人填詞，製作成新作，對我嚟講呢個真係好大嘅project。」

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