【仔仔一堂】大學講師Andrew成搶手貨　台灣怕醜仔Kevin廣東話超萌【多圖】

由王賢誌（Vinci）監製及主持的J2全新真人騷《仔仔一堂》在昨晚（11月28日）播出第1集，所有浪漫的愛情故事，都有一個美麗開始。

Vinci為十位初登場型男預備了一個舒適的場景，一張十人長枱，加一頓華麗晚宴，藉此讓各位仔仔熱身，互相認識。

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入場留意目標

第一位到場的是「Young版尊龍」Ray，三件頭筆挺西裝，完全配合他美容業務經理的身份，連Vinci都讚他「眼大夠sharp」。

Ray選了左下角的座位，理由是「呢個位可以睇到晒所有參賽者」。接住順序到場的為「害羞台男」Kevin、「陽光男孩」Juzco，只有3人的場內氣氛都維持尷尬而不失禮貌。

到其他仔仔「型男主廚」Kenny、「型男混合體」Andrew、「大眼仔」Nelbon、「柔情版高鈞賢」Howard、「花美男」Carson、「可愛兜風耳」HoHo及最後的「王浩信2.0」Louis到場，場面開始熱鬧起來。

原來他們入場前都會獲發一信封，內附不同小任務，包括Nelbon「要揀一位有好感的仔仔坐在他旁邊」，最後他揀了坐在有學識、又靚仔的Andrew身邊；Carson被要求「坐在衣著最有品味的仔仔旁邊」， Ray成為他的選擇，各自順利完成任務，Vinci以主理人身份入場。隨住盛宴開始，仔仔們亦已進入狀態。

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騷童年照片

今晚（11月29日）緊接昨晚尾聲「猜猜他是誰」遊戲，各人在童年照中，尋回相中人的真人。

藉這個遊戲介紹出身，他們來自不同階層，較受歡迎的Andrew是名大學講師、靚仔書卷氣的Louis是位專業人仕、Ray是名美容業務經理等。

▲ Vinci展示童年時照片。

「金剛式」廣東話

當輪到Kevin自我介紹，他一口「金剛式」廣東話，加上怕醜仔性格，顯得特別可愛，他話︰「我台灣嚟嘅，之前做airline，而家主要做游水教練。廣東話麻麻地，雖然嚟咗10幾年，之前都冇乜機會講。」

接住他自爆話：「驚聽唔明廣東話，呢排同噚晚keep住睇TVB（學廣話），睇到好夜」。

他的廣東話還即場鬧了個小笑話，當Vinci叫Kevin「在香港識多啲人」時，他將「食」、「識」搞亂，答話「未食過」，引來哄堂大笑，氣氛開始熱烈起來。

▲ Carson身高187cm，是眾人中最高。

Carson曾參加選美

而Carson的兒時照片壓軸登場，他是名花藝設計師，當知道他身高有187cm時，大家不期然發出讚嘆羨慕的聲音。

Carson閒時除兼職擔任模特兒之外，原來他2019年曾代表香港，到外地參加《Men Of The World》選美。

今晚10位仔仔會填問卷，自爆參加《仔仔一堂》真人騷節目的原因，原來背後有不少辛酸同感動位。