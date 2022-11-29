【電話騙案】涉2宗猜猜我是誰騙案　呃長者9萬元20歲男被捕

▲ （曾秋文攝）

警方偵破「猜猜我是誰」電話騙案，一名83歲的受害人收到騙徒電話訛稱是其兒子因刑事案件被捕，急需繳交保釋金。受害人被騙去7萬元後發現被騙，警方遂以以欺騙手段取得財產罪拘捕一名叫20歲男子，並發現他牽涉另一宗同類型騙案。

沙田重案組第一隊呂永瑜督察表示，上周六(26日)沙田警區接獲一名83歲長者報案，聲稱在同日接獲騙徒來電，訛稱是其兒子，涉及刑事案件需要保釋金，受害人將7萬元現金交給騙徒，其後與家人提及始知受騙報警求助。

騙徒成功騙取金錢後，在昨日(28日)以同一手法再次致電受害人，意圖再騙取更多金錢，受害人假裝答應要求並馬上報警。沙田警區探員隨即展開埋伏，在同日中午當受害人與騙徒會面時，將一名20歲男子拘捕，涉嫌以欺騙手段取得財產。

警方經深入調查後，相信疑犯涉及另一宗同類型電話騙案，受害人是一名78歲長者，在本月10日於黃大仙被相同手法騙取2萬元。

▲ 警方沙田警區重案組第一隊主管督察呂永瑜現向傳媒簡報案情。（曾秋文攝）

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記者：曾秋文