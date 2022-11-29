【人手短缺】護理空缺升幅達172％ 　仁愛堂YES培訓學院長沙灣開幕

▲ 護理空缺升幅達172％，仁愛堂YES培訓學院長沙灣開幕。

本港人口老化問題日漸嚴重，據政府最新統計數字，每8名港人就有一位長者，到2024年，人口老化問題更加劇至每4名港人就會有一位長者。由於長者人口的急劇增長，加重對本港安老服務之需求，預計未來護理人手將出現供不應求狀況。根據統計處資料顯示，「人類保健服務」空缺較去年升幅達172％，當中有2357個空缺屬於「長者住宿照顧服務」，可見本港安老服務護理員迫切需求已達臨界點。仁愛堂轄下仁愛堂YES培訓學院長沙灣開新培訓點，提供理論、正向心態及職業導向課程，增加本地護理人才競爭力，在護理人手急切之際，協助企業搶人才同時保留本地人才。

仁愛堂董事局主席鄭慧賢博士於開幕致辭時表示，仁愛堂一直積極配合政府最新施政方針，以提供相應的服務回應社會需求。其中落成於長沙灣廣場的全新YES培訓學院，特別設有以職業導向為基礎的相關課程，學院融合安老服務與嶄新科技，讓學員在投身護理界之前對醫護器材有基礎認識；同時學院短期內培訓了超過400名護理員，為患病院友提供適切服務，實踐「助人自助，終身學習」的願景。

以職業治療助理（安老服務）證書課程為例，會根據現今長者需求，提供針對性課程，包括認知訓練及初步了解認知障礙症和認知障礙症治療活動訓練方式，又提供正向心理教育課程，引入VR技術，增加課堂趣味性並時刻關注學員的精神健康，加上課程由現職或退休職業治療師及註冊護士授教，具豐富的臨床及教學經驗，一站式教學安排，從外而內提升本地學員的專業水平，學生畢業後能快速投入和適應院舍或醫療機構工作，協助業界搶人才、同時保留本地人才及提高其競爭力， 既能增加學生的職業發展機會，又能避免引入外來護理員，擔憂安老服務質素下降之問題。

▲ 仁愛堂轄下仁愛堂YES培訓學院長沙灣開新培訓點。

新冠疫情下，大眾對於疫苗注射的關注和需求增加，加劇近年人手緊絀問題，未來對於注射及抽血人才的需求只會有增無減。仁愛堂YES培訓學院課程設有刺針及注射相關的內容，包括靜脈穿刺、抽血和注射的技巧，能夠讓大眾更了解注射及抽血的知識。

現時共有4個護理課程獲得「香港學術及職業資歷評審局」的第二級別資歷架構認可，並可申請可持續進修基金包括「職業治療助理（安老服務）證書」課程，「物理治療助理證書」課程，「診所助護實務證書」課程，皆是過往最受歡迎之護理課程，18歲或以上 及 具中三學歷程度或以上; 或中一學歷程度具兩年或以上工作經驗即可報名，由於現時前線護理人員人手短缺，學員畢業後獲聘機會高，且畢業後的晉升階梯明確，畢業後憑着工作經驗或是繼續進修，可擔任更高職位。

仁愛堂YES培訓學院長沙灣培訓點為學院第9個培訓點，藉著擴增業務範圍，期盼培訓更多本地專業護理人才，並積極保留本地人才提升其競爭力，解決人手供不應求之問題同時傳承本港護理員服務之專業水平。

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責任編輯：羅嘉欣