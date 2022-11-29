【一票難求】城市售票網咁難撳飛有原因？　康文署揭秘系統容量有限制

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康樂及文化事務署周四（１日）推出城市售票網新售票系統，全面提升系統容量及功能，並啓用全新面貌的網站（www.urbtix.hk）、全新開發的流動購票應用程式「URBTIX」和新設的自助售票機。【詳情即看：下一頁】

康文署表示，舊有系統同一時段只能容納約2000個購票人數，且未能在繁忙時段向輪候登入的顧客顯示實時輪候資料，購票時也未能預覽所選座位的位置。因此，周四起轉用的新系統，將新增一下功能：

引入雲端技術平台，增大系統容量及彈性，在處理受歡迎節目開售首天，同一時段內可容納的購票人數將增加10倍至約2萬個，並可配合服務需要提升至更高容量，以便更有效處理用量激增的需求

新增虛擬排隊功能，在繁忙時段向輪候登入的顧客顯示實時輪候資料

售票系統可為正發售門票的受歡迎節目和其他節目提供多個分流，令購票流程更為便捷

更新後的網站和全新流動應用程式將設有可作多層放大縮小的互動式座位表，讓顧客更清晰方便地預覽所選座位的位置

支援更多電子付款方式

新流動應用程式提升用戶體驗，包括支援在應用程式內以顧客手機預載的電子錢包付款、可儲存電子門票的電子票包、提示輪候購票顧客準備登入、提示顧客出席已購買節目和有關節目取消的推送通知功能等

各表演場地的城市售票網售票處及康文署的主要博物館將設置全新自助售票機，供顧客購票和取票

全新的流動購票應用程式「URBTIX」將由星期四起供市民於Apple App Store及Google Play下載使用，以取代原有的流動應用程式My URBTIX。

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責任編輯：黃小冰