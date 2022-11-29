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【小孩枉死】家人報警稱5歲男童失蹤　終揭受父母兄長嚴重虐待亡

兒童健康 19:01 2022/11/29

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5歲英國男童Logan被生母、繼父和14歲繼兄虐待至死。

每讀着小朋友被嚴重虐待的新聞，都會令我氣憤難平，情緒久久未能平復。

五歲的Logan（勞根）居於英國威爾斯一個寧靜的小鎮，有天家人報警稱勞根失蹤了。未幾，他那纖弱的身軀被發現於離家不遠的河裏，死時身上穿着他最喜愛的蜘蛛俠上衣和恐龍睡褲。

驗屍結果，小小勞根身上有多達五十六處嚴重傷痕，肝臟和腸臟爆裂，估計小孩死前曾被連續激烈施襲。CCTV清楚攝到勞根的父母把他的屍體扔進河裏，最終他的生母被判監二十八年，後父判監二十九年，而後父的十四歲兒子則判囚十五年，三個殺人兇手罪有應得。

最新影片︰

但，其實勞根是毋須死的！只要各個單位有人多點關懷、多看一眼，是絕對可以拯救小生命的。

根據死因調查結果，其實早於勞根死前十一個月，他曾受傷被送進醫院，當時他的母親聲稱勞根是不小心從樓梯摔下而受傷的。當值兒科醫生竟然草草判斷小孩是意外受傷，卻壓根兒沒意圖去探究這小孩當時身體各處包括頭、耳、臉和手的多處新舊傷痕，是否屬於單一意外。

其實，當時其他醫護也在竊竊私語，這小孩的傷勢委實不尋常呀！可是，基於下級不敢挑戰上級的委靡文化，沒有一人敢提醒高級醫生，就這樣白白錯過了拯救小生命的黃金機會。

原來，在勞根死前一天，曾有社工到訪，但家人以勞根患上新冠肺炎正在隔離為由，未能見面，勞根生存的最後一綫機會幻滅了，最終死在三個惡魔手裏。

只要我們每人都能做多一點，更多無辜小孩是毋須死的。

原文刊於《經濟日報》收費專欄，原題為「小孩枉死」。

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撰文 : 鄧藹霖

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