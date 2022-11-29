【非禮女童】11年前戀上女友13歲胞妹　59歲兼職導師認非法性交候判

▲ 59歲兼職游泳結他導師承認於11年前與13歲女童非法性交候判。資料圖片

59歲業餘游泳及結他導師，於12年前授課時戀上女友的13歲胞妹，涉在教水時摸女方下體，又教授口交和發生性行為。涉案導師今（29日）於區域法院承認非禮和非法性交等4罪，辯方求情稱被告視事主為女友，更計劃待事主成年時迎娶對方。法官押後判刑至12月14日，為還押的被告索取心理報告。

被告李廷川（59歲，兼職游泳教練及結他教師）承認2項非禮罪、1項向16歲以下兒童作出猥褻行為罪及1項向16歲以下的女童非法性交罪。被告被控在2011年6月至7月期間，在私家車和大浪灣海灘猥褻侵犯X、在柴灣某工廈廁所對X作出嚴重猥褻行為和在旺角某單位內與X非法性交。被告原本不認罪受審，並挑戰警誡會面的呈堂性，最終在法官批准呈堂後改為認罪。

辯方求情指，被告未婚，在1987年起經營印刷廠，自2020年起須定期就認知障礙症覆診。被告由被捕至今已5年，對他造成壓力。代表律師指，被告視X為女友，更計劃待X成年時迎娶對方，X亦已原諒被告，並為被告求情。

法官聽罷求情押後至12月14日判刑，其間為被告索取心理報告。

案情指，事發時47歲的被告在2010年經女友認識女友的13歲胞妹X，並在2011年4月起受女友所托教導X游泳和音樂，並接送X上游泳課。

涉案期間，被告駕車載上畢游泳課的X回家時，在車內伸手入X的短褲內撫摸其下體約10秒，兩人於大浪灣泳灘游泳時，被告曾隔著泳衣撫摸X的下體約5分鐘。

此外，被告在其柴灣工廈辦公室的廁所內教導X口交，再著X替他口交，兩人亦在被告家中發生性行為，其間並沒有使用避孕套。被告於2017年7月被捕，警誡下稱授課時對X有感覺，兩人在2011年交往。

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記者：陳曉欣